Peugeot 3008 Hybrid 225 Active Pack, plug-in dʼingresso

La nuova Peugeot 3008 dunque continua a piacere e così arriva adesso a listino la versione Hybrid 225 in allestimento Active Pack. Si tratta del nuovo livello dʼingresso nella gamma ricaricabile dellʼauto, rafforzando unʼofferta che non manca di tradizionali motorizzazioni PureTech a benzina e BlueHDi a gasolio. La versione Hybrid 225 Active Pack a trazione anteriore dispone di due propulsori benzina ed elettrico, per 225 CV di potenza complessiva. Tra le dotazioni standard, i cerchi in lega da 18 pollici Detroit, il retrovisore interno senza cornice e con LED blu per segnalare la guida in modalità elettrica, il sedile guida con regolazione lombare e la navigazione 3D Connected con info in tempo reale.

Con un ulteriore motore elettrico al posteriore, la Peugeot 3008 Hybrid4 sviluppa 300 CV e sviluppa la trazione su quattro ruote motrici. In tutto sono 6 gli allestimenti del Suv transalpino, e sullʼActive Pack non manca il servizio “Peugeot Connect Assistance & SOS”, con cui viene attivata una chiamata di emergenza automatica completa di geolocalizzazione della vettura. La nuova versione Hybrid 225 Active Pack ibrida elettrica plug-in costa 44.980 euro, mentre la gamma di Peugeot 3008 parte nel listino italiano dai 31.350 euro della PureTech benzina 130 CV.