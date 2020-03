Per la nuova Renault Mégane anche la versione plug-in

La Megane è infatti un fenomeno che abbraccia ormai tre decenni. Già allʼesordio, nel 1995, destò scalpore per il design ardito e la coda pronunciata come non si è mai vista su unʼauto a due volumi. Da allora Renault ha prodotto 7 milioni di Megane, 4 generazioni in 25 anni, con tante carrozzerie e varianti per soddisfare ogni esigenza. Il nuovo modello debutterà in estate, con pochi ritocchi estetici ma tante novità tecniche ed elettroniche, come i dispositivi di guida assistita di livello 2, che includono lʼassistente agli incroci.

Nel look si notano i nuovi fari Full LED Pure Vision, che aumentano la visibilità e quindi il comfort durante i viaggi. Allʼinterno Renault fa esordire nuovi touchscreen multimediali fino a 9,3 pollici e fino a 10” per il driver display, e ha arricchito di funzioni il sistema multimediale Renault Easy Link, sempre più simile nellʼergonomia agli smartphone e perciò di facile utilizzo per tutti. Quanto alle motorizzazioni, la gamma si compone di classici benzina e diesel di ultima generazione, con potenze da 95 a 160 CV. Al top poi la Mégane R.S. che monta il 1.8 turbo a iniezione diretta da 300 CV, che conta sul differenziale anteriore Torsen e lʼimpianto frenante Brembo.

E poi cʼè lʼibrida ricaricabile: la nuova Megane E-Tech Plug-in Hybrid. Si tratta del modello che abbina il motore 4 cilindri 1.6 benzina a due unità elettriche e a un’innovativa trasmissione multi-mode. Il modello sviluppa una potenza di sistema pari a 160 CV ed è dotato di una efficiente batteria da 9,8 kWh (400V), che consente alla vettura di marciare nel ciclo urbano per 65 km in modalità solo elettrica. Nel misto invece lʼautonomia a emissioni zero scende a 50 km e la velocità massima in modalità elettrica è di 135 km orari.