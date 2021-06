Pan America 1250, lʼ“altra” Harley-Davidson

Harley-Davidson Pan America 1250 è finalmente pronta per i centauri italiani. La splendida tourer americana, pensata per ogni avventura, anche in offroad, sarà tra le protagoniste di Motor Bike Expo a Verona (18-20 giugno) ed è già disponibile in prevendita presso i concessionari Harley-Davidson italiani. Accanto alla versione standard cʼè poi la Pan America 1250 Special .

È il motore il primo elemento di novità della robusta Adventure Tourer di Milwaukee. Si tratta del nuovo bicilindrico “Revolution Max” di cilindrata 1.250 cc raffreddato a liquido, che sviluppa 150 CV e, soprattutto, è integrato come elemento centrale del telaio. Ne scaturisce una solidità maggiore e una miglior guidabilità, che ne favorisce ovviamente la sicurezza. Harley-Davidson propone inoltre le sospensioni Adaptive Ride Height (ARH) by Showa, rivoluzionarie perché passano in automatico da una posizione bassa in fase di arresto a unʼaltezza ottimale quando la moto è in movimento. La Pan America 1250 Special aggiunge, inoltre, sospensioni anteriori e posteriori semi-attive regolabili elettronicamente.

La guidabilità è il concetto principe della Pan America 1250 (che non è affatto leggera, pesa 242 kg e 253 kg la Special), per questo si avvale di Riding Mode e soluzioni in curva (Cornering) gestiti elettronicamente. La moto si rivela così leggera e manovrabile, con manopole riscaldabili, cerchi in lega di alluminio da 19 pollici allʼanteriore e da 17” dietro e potenti freni Brembo con doppio disco anteriore da 320 mm di diametro e disco posteriore da 280 mm. Sempre per la sicurezza cʼè la frenata antibloccaggio avanzato in curva (C-ABS) e il Controllo di trazione avanzato in curva (C-TCS). Il Cruise control è di serie.

La nuova Harley-Davidson Pan America 1250 ha un concept tutto nuovo della strumentazione, con lʼinfotainment che poggia su un Display Touchscreen inclinabile da 6,8 pollici e copertura in vetro antiriflesso. La funzione touchscreen è disabilitata quando la motocicletta è in movimento, ma il pilota in quel caso può utilizzare i comandi manuali per gestire le funzioni. Grazie al Bluetooth il motociclista può gestire telefonate, ma anche musica e la navigazione servendosi dellʼapp gratuita Harley-Davidson per iOS o Android.

Quanto a comfort, siamo allʼeccellenza. La sella è regolabile in altezza e non servono gli attrezzi, va da 86,8 a 89,4 centimetri da terra. Il parabrezza è regolabile in 4 posizioni e può essere regolato con una mano. Sul fronte dei prezzi la Pan America 1250 è disponibile a partire da 16.300 euro, mentre la Pan America 1250 Special da 18.700 euro.