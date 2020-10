Padova accoglie lʼedizione 2020 di Auto e Moto dʼEpoca

Il Salone Auto e Moto dʼepoca alla Fiera di Padova si farà regolarmente, da giovedì 22 a domenica 25 ottobre . Il nuovo dpcm varato dal governo Conte non sospende le fiere internazionali e di rilevanza nazionale, e quindi la più importante kermesse europea dedicata allʼheritage si farà. Ovviamente nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza anti-covid come validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Per un autunno già privato dellʼEicma (che si sarebbe dovuto svolgere a Milano a inizio novembre), la conferma del Salone di Padova è una buona notizia per i tanti appassionati di due e quattro ruote. Chiaro che lʼevento sarà svolto in modo differente dagli scorsi anni, e anzi gli organizzatori invitano ad acquistare online i biglietti dʼingresso e per loro ci saranno accessi dedicati ai padiglioni, evitando così il più possibile code e assembramenti. I siti di riferimento sono: www.autoemotodepoca.com e inoltre www.fieradipadova.it/fiera-sicura/.

Ricco il calendario di eventi, a cominciare dalla mostra “L’ordinario diventa straordinario” nel padiglione 3, organizzata in collaborazione con ACI Storico per quei veicoli del Secondo Dopoguerra trasformati dalla passione di esperti meccanici. Altro appuntamento da non perdere è la mostra “L’uomo che ha sconfitto i giganti”, dedicata alle moto di Genesio Bevilacqua, con oltre 20 modelli unici dalla collezione delle “Moto dei Miti” e che racconta la storia dell’Athea Racing. Vedremo, fra lʼaltro, la Suzuki RG500 XR40 di Marco Lucchinelli, le Ducati GP06LC di Loris Capirossi e GP07CS di Casey Stoner e la Ducati 1098F08 Australian Flag di Troy Bayliss.

Nato nel lontano 1983, e dal 1990 trasformato in salone vero e proprio, Auto e Moto d’Epoca è anche il luogo giusto per chi è a caccia di ricambi, da acquistare, scambiare o vendere. Confermata anche quest’anno la Galleria 78, uno spazio tra i padiglioni 7 e 8 riservato alle migliori aziende italiane dedite alla manutenzione e conservazione di veicoli storici.