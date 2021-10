Opel rinnova Crossland, veicolo spazioso e polivalente

La faccia giovane e pulita del Vizor fa la sua comparsa su Opel Crossland . Il crossover tedesco è uno dei modelli più versatili e funzionali del mercato, un poʼ Suv come il nuovo Mokka ma non troppo, un poʼ monovolume come la Meriva di cui è lʼerede. Praticissimo in città ma non meno a suo agio nei fuoriporta, come dimostra questo viaggio sul Lago di Como fatto con la motorizzazione diesel 1.5 da 110 CV e cambio manuale a 6 marce.

Partiamo proprio dal “Vizor”, questʼelemento di stile che Opel sta introducendo su tutta la gamma. Ha iniziato proprio con la nuova generazione di Mokka e lʼha di recente presentato su Grandland. È un frontale tutto nuovo, che si estende visivamente in larghezza da uno allʼaltro dei fari Full LED adattativi in curva, ponendo al centro il classico “Blitz” e proteggendo il tutto. Nuova è anche la zona dei fanali posteriori, ora fumé e uniti da una fascia scura che ospita al centro il nuovo logo. Il tocco in più lo può dare il tetto, che in opzione può essere bianco o nero a contrasto col resto della carrozzeria.

Lungo 4,22 metri e largo 1,83, con una bella altezza di 1,61 metri, il nuovo Opel Crossland garantisce un elevato livello di flessibilità grazie ai sedili posteriori scorrevoli fino a 150 millimetri. Significa che il bagagliaio offre una capacità di carico dai 410 ai 520 litri, con 5 passeggeri a bordo, mentre reclinando i sedili posteriori si ottiene un volume di carico di ben 1.255 litri. Nel video vediamo la versione Ultimate, il top di gamma di Crossland, dotata di sensori di parcheggio anteriori e posteriori e, allʼinterno, del sistema dʼinfotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 8 pollici e i servizi OpelConnect.

Per un modello che si pone a cavallo fra i segmenti B e C, rappresentano poi un importante valore aggiunto i sedili ergonomici in Alcantara (certificati AGR) e riscaldabili, come il volante peraltro. Il climatizzatore elettronico bizona si accompagna al parabrezza riscaldato Thermatec e al vetro colorato Solarprotect. Il prezzo di Opel Crossland (che nel nome perde la X) in versione Ultimate e motore 1.5 diesel 110 CV parte da 20.850 euro.