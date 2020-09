Opel nuove Insignia Grand Sport e Sports Tourer

Piccoli accorgimenti e tante migliorie. Opel Insignia non rinuncia alla grande praticità di prima, soprattutto la wagon, in Italia il modello che va per la maggiore, mentre la berlina non perde la sua silhouette slanciata, dinamica. Con le sue nuove motorizzazioni , la rinnovata ammiraglia Opel è ora disponibile a listino.

Tra le dotazioni spiccano i fari anteriori attivi IntelliLux LED Pixel, dotati di 168 elementi a LED (84 per ciascun faro), proposti di serie a partire dall’allestimento Business Elegance. Su questo cʼè anche il sistema di riconoscimento dei segnali stradali e la nuova telecamera posteriore digitale, ma le manovre in retromarcia sono favorite inoltre dal sistema “Rear cross traffic alert” in opzione. Su tutta la gamma Insignia ci sono poi nuovi sistemi di sicurezza, come lʼassistente di guida che pre-allerta in caso dʼincidente e frena in automatico, se serve, riconoscendo anche i pedoni. E poi la spia dellʼangolo cieco e il Cruise Control Attivo.

La gamma motori parte dal piccolo 1.5 turbodiesel da 122 CV ad elevata efficienza. I consumi medi nel ciclo misto sono pari a 4 litri per 100 km, e grazie alle emissioni di CO2 limitate a 105 g/km, questa motorizzazione rientra nellʼecobonus rottamazione varato dal governo col Decreto Agosto. Altro turbodiesel è il 2.0 da 174 CV, mentre a benzina ci sono i turbo 1.4 da 145 CV e il 2.0 da 200 CV, più il potente 230 CV della Insignia GSi a trazione integrale e cambio automatico a 9 rapporti. Optional da prendere in considerazione è il Flexride, un sistema di controllo dinamico dell’assetto che muta il carattere della vettura.

La nuova Opel Insignia è disponibile nelle carrozzerie berlina Grand Sport e station wagon Sports Tourer. Come detto cʼè anche la versione sportiva GSi da 230 CV, mentre i livelli di equipaggiamento sono tre: Business Edition, Business Elegance e Ultimate. Sempre favolosa la capacità del bagagliaio: la berlina va da 490 a 1.450 litri, la wagon da 560 a 1.665 litri. I prezzi partono da 34.000 euro, da 35.000 per la Sports Tourer, e su tutte le versioni cʼè il sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.