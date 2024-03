Opel Movano, ti porta in vacanza con la trasformazione camper

Movano ha dimensioni importanti, motivo per cui portata e volume di carico non lo spaventano. Però Opel Movano può fare molto di più, senza dover per forza "lavorare". Vi raccontiamo come.

Pare si presti molto bene per allestimenti come camper, caratteristica che gli esperti di Crosscamp stanno sfruttando appieno.

Opel Movano Crosscamp: ce ne sono tre Apre le danze il Crosscamp 541, un veicolo flessibile per tutti i giorni, che predilige l'avventura, un camper multifunzionale. Le due varianti Crosscamp 600 e 640 puntano invece sul comfort abitativo in viaggio e su un ampio spazio di stivaggio. Il Crosscamp 541 è lungo 5,41 metri, misura che gli consente di non temere il traffico cittadino e di adattarsi alla maggior parte dei parcheggi. Grazie al suo concetto modulare, offre la possibilità di creare fino a 14 varianti da un'unica pianta. Nella parte anteriore, il guidatore e il passeggero anteriore possono godere di poltrone girevoli con braccioli, mentre dei vani portaoggetti al tetto possono ospitare piccoli utensili. Nella zona giorno, al posto di un letto fisso, dietro il conducente c'è un grande divano letto, che può essere ripiegato in pochi passaggi e fissato alla parete laterale per risparmiare spazio. Può anche essere rimosso completamente, ma quando è aperto si trasforma in un letto matrimoniale di 1,88 metri per 1,33 metri.

Ufficio stampa Opel

Nel pavimento sotto il divano letto c'è un doppio binario su cui è possibile fissare in modo sicuro due sedili opzionali: quando non vengono utilizzati, possono essere ripiegati e riposti sotto il divano letto. Nel vano posteriore ci può stare un armadio con quattro scomparti che possono essere installati e rimossi rapidamente, sia con il divisorio doccia modulare delle stesse dimensioni. L'angolo cottura si trova sulla parete laterale destra del veicolo: il primo modulo di cottura dispone di fornello a gas a due fuochi, armadio da cucina e spazio per bombole di gas da 2,8 kg e frigorifero da 70 litri, accessibile anche dall'esterno. Il secondo modulo cucina, che può essere rimosso tramite l'anta scorrevole, contiene il lavello con rubinetto fisso e i serbatoi delle acque dolci e reflue e può essere utilizzato anche come cucina da esterno se necessario. Completa l'insieme un tavolo multifunzionale utilizzabile anche all'esterno.

Ufficio stampa Opel

Opel Movano Crosscamp 600 e 640 Si tratta di due varianti che guardano al comfort: ognuna di esse offre un'area salotto con tavolo e un'estensione oscillante nella parte anteriore, una cucina e un bagno al centro e un letto matrimoniale nella parte posteriore. Oltre ai pratici armadi sotto i letti, un cassetto posteriore aumenta ulteriormente lo spazio di archiviazione. Il mobile cucina è dotato di un piano cottura a tre fuochi, un lavello con rubinetto integrato e un frigorifero da 84 litri con vano congelatore. Il bagno è molto compatto e attrezzato: l'anta avvolgibile garantisce un accesso salvaspazio, mentre il rubinetto estraibile può essere utilizzato anche come versatile doccia esterna. Un finestrino laterale e una finestra sul tetto non solo forniscono molta luce diurna, ma anche una buona ventilazione.

Ufficio stampa Opel

I modelli di Opel Crosscamp sono disponibili con motori turbodiesel con potenze da 103 kW/140 CV a 121 kW/165 CV. Concludiamo con altre personalizzazioni, poichè chi ha bisogno di ancora più spazio può dotare le varianti 541 e 600 di un tetto a soffietto opzionale. In questo modo si creano due posti letto di dimensioni più generose al piano superiore, con una lunghezza fino a 2,09 metri e una larghezza di 1,43 metri. Per l'illuminazione notturna, a bordo sono presenti due luci a collo d'oca tra cui una presa USB.