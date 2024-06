Opel Frontera: caratteristiche tecniche, allestimenti e prezzi

Il design del nuovo Opel Frontera mette in risalto, per la prima volta su un modello di produzione, il nuovo logo Opel Blitz al centro del frontale Opel Vizor, mentre di profilo i passaruota, le soglie prominenti e l'accattivante montante C intendono sottolineare il carattere possente e robusto. In generale il nuovo Frontera ha un look moderno con un'attenzione particolare all'essenziale e questo aspetto si ritrova anche negli interni. L'abitacolo si riconosce per la presenza di un volante di nuova concezione e di due schermi digitali da 10" affiancati. Davanti ci sono i nuovi sedili Intelli-Seats brevettati con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige, dietro invece se si abbatte lo schienale del divano posteriore i 450 litri dedicati ai bagagli diventano 1.600 litri. Per gli amanti delle avventure outdoor, il nuovo Frontera può essere dotato di barre sul tetto e di una tenda da tetto con scaletta appositamente progettata.