Opel Astra Sports Tourer, la wagon dei record

È da sempre una delle station wagon più apprezzate dagli italiani, ma dopo il lancio lo scorso autunno ha vissuto la “clausura” da Covid-19 . Ora la ripartenza, con Opel che per la sua Astra Sports Tourer ha pensato a promozioni importanti, come i 10.000 euro di vantaggi sul prezzo finale e lʼestensione della garanzia fino a 5 anni .

Di suo la wagon tedesca ci mette una gamma motori super efficiente (tutta Euro 6d) e lʼaerodinamica al top della categoria, con Cx di 0,26 appena sopra lo 0,25 della Astra 5 porte. Scoprendo le motorizzazioni, vediamo lʼelevato rapporto fra piccola cubatura e generosa potenza, ciò che rende accessibili anche i costi di gestione della Astra Sports Tourer. Ci sono due turbo benzina di cilindrata 1.2 e 1.4 e potenze di 110 e 145 CV, mentre a gasolio il 1.5 turbo genera potenze da 105 a 122 CV. Ben tre i tipi di cambio: il nuovo manuale a 6 marce, il CVT a variazione continua e il cambio automatico a 9 rapporti.

La qualità dellʼauto è manifesta nel ricco equipaggiamento di serie. Già la versione dʼaccesso ha il volante in pelle con comandi radio, il sistema multimediale IntelliLink con schermo da 7 pollici, il sistema di ricarica wireless e il clima automatico bizona. Per la sicurezza spicca lʼOpel Eye, lʼocchio telematico che legge i segnali stradali in lontananza e li proietta sullo schermo di bordo, e poi la frenata automatica di emergenza, il Cruise Control adattivo. Amata dal popolo delle partite IVA, la SW Opel ha di serie il sedile ergonomico AGR lato guida e i vetri posteriori oscurati. I prezzi partono da 24.550 euro, ma fino al 31 maggio ci sono le super offerte delle concessionarie Opel riaperte lo scorso 4 maggio.

