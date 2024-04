Nuovo Renault Captur

Vi mostriamo tutte le novità del B-SUV di Renault, che oltre a un nuovo frontale ha tanta cura in più in abitacolo.

Renault Captur è stato fino a oggi un vero successo commerciale: fin dagli esordi avvenuti ben 10 anni fa, è stata venduta in ben oltre 2 milioni di unità in 90 Paesi nel mondo.

Come si mostra esternamente Non cambia nella sua lunghezza, confermando i 423 cm; piuttosto si mostra con un volto tutto nuovo, dalla forma più squadrata e dall'aspetto più incisivo (anche il cofano ha nuove nervature e nuovi rigonfiamenti), in linea con gli ultimi modelli della casa. I fari anteriori hanno una forma assottigliata e si collegano con la nuova mascherina, che ospita il nuovo motivo grafico che riprende il logo Renault. Di profilo non cambia nulla, ma le novità tornano al posteriore, dove si notano la copertura trasparente per i fanali (gli stessi del modello uscente) e alcuni piccoli dettagli nuovi per il paraurti. Su Captur 2024 arriva infine l'allestimento Esprit Alpine, che si pone al vertice della gamma sopra agli allestimenti Evolution e Techno.

Come si mostra internamente Più che una rivisitazione di stile, il nuovo abitacolo di Captur porta in dote un nuovo piglio tecnologico, ad esempio offrendo ai passeggeri il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, basato sul sistema operativo Android Automotive 12. Visivamente, al centro della console, risalta il nuovo display verticale da 10,4", mentre davanti al guidatore c'è uno schermo a colori con diagonale fino a 10,25". Per quanto riguarda lo spazio a disposizione, la seduta posteriore può essere spostata longitudinalmente di 16 centimetri, operazione che consente di creare più spazio per i bagagli o per i passeggeri. A proposito di bagagli, la capacità di carico raggiunge i 616 litri, ma se si abbattono i sedili posteriori si possono raggiungere i 1.596 litri di carico. Di seguito alcuni tratti distintivi dei tre allestimenti. Nell'Evolution, i sedili hanno un rivestimento di colore grigio con impunture gialle, mentre sulla Techno (che può essere dotata anche di tetto apribile) si scopre anche un motivo a diamante Renault che svetta a tre quarti sulle imbottiture laterali dei sedili anteriori. Captur Esprit Alpine ha invece un rivestimento di tessuto a grana multipla sui sedili e sui pannelli delle porte e un inserto grigio-blu sul quadro strumenti.