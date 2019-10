Nuovi roghi in California, centinaia di persone evacuate a San Bernardino

I roghi non danno tregua alla California. Un altro incendio, infatti, si è sviluppato nella zona di San Bernardino, a meno di 90 chilometri da Los Angeles. Alimentate dai forti venti, le fiamme hanno mandato rapidamente in fumo oltre 80 ettari di terreno. E' scattato così un ordine di evacuazione per 1.300 residenti. Nelle operazioni sono impegnati 450 vigili del fuoco e un elicottero.