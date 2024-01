Nuova Volkswagen Golf

Dunque, cerchiamo di capire quali potrebbero essere le novità estetiche portate dal nuovo restyling della Golf. Partendo dal frontale si nota il nuovo gruppo ottico a matrice di LED, ora leggermente più sottile e con un fascio luminoso ancora più potente degli IQ.Light di attuale generazione grazie all'adozione di un numero maggiore di diodi in grado di spegnersi e accendersi singolarmente. Sembra essere nuovo anche il paraurti, disegnato con linee più marcate e rifinito con uno splitter più grande che incorpora il nuovo radar per i sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Passando alla zona posteriore si riconoscono i nuovi gruppi ottici orizzontali che hanno perso la parte più esterna di maggiori dimensioni.

Gli interni si conoscono già

Se esternamente la nuova Golf nasconde ancora le sue novità, per quanto riguarda gli interni Volkswagen ha già divulgato alcune informazioni ufficiali. Così in posizione centrale spicca il nuovo schermo dell'infotainment grande 12,9", con risoluzione video aumentata e strumentazione digitale da 10.9" di serie per tutta la gamma. Ritorno al passato per i comandi sul volante, nuovamente di natura "fisica" e non più touch con feedback aptico presenti sul modello attuale. Fa anche il suo debutto il software di OpenAI e ChatGPT per aumentare le potenzialità dell’assistente vocale di bordo.