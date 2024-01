Nuova Triumph Daytona 660

Come è fatta e come si può personalizzare

Il design della Daytona è stato ripensato con linee aggressive ma semplici e ha un frontale caratterizzato dai distintivi fari doppi a led che incorporano una presa d’aria centrale. Le sovrastrutture minimali enfatizzano il suo carattere sportivo mentre al posteriore si nota la luce a led sagomata. La Daytona è disponibile in tre colorazioni, Snowdonia White, Satin Granite e Carnival Red, ognuna contraddistinta da una grafica ispirata al mondo delle competizioni e si può personalizzare con oltre 30 accessori esclusivi. Chi predilige uno stile più “racing” può così scegliere un codino monoposto in tinta, oltre a una serie di parti speciali come il tappo per il rifornimento dell’olio, preforato per il cablaggio, nottolini per il cavalletto da competizione, contrappesi del manubrio e un serbatoio per il freno posteriore. Altro accessorio è il sistema di connettività My Triumph che consente di impostare il navigatore turn-by-turn, utilizzare il telefono e ascoltare la musica in modo facile e intuitivo. È inoltre possibile aggiungere il Triumph Shift Assist, che consente di passare alla marcia superiore senza l’uso della frizione e a tutto gas, e di scalare le marce senza soluzione di continuità con l’auto-blip. La lista degli accessori si completa con le manopole riscaldate, presa USB sotto la sella e il TPMS, il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici; c'è poi una borsa da serbatoio e una posteriore, per un totale di 20 litri. Lato sicurezza, si può optare per il sistema di allarme Triumph Protect+ e il localizzatore Triumph Track+ con monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.