Il cliente che si avvicina alla nuova Suzuki Vitara Hybrid può prendere in considerazione anche un'offerta che prevede la possibilità di un finanziamento Suzuki Solution con un canone mensile di 199 euro con un anticipo di 4.500 euro, con tre tagliandi omaggio. Suzuki ricorda che è attiva già la piattaforma Suzuki Smart Buy, un servizio che consente di collegarsi, a ogni ora della giornata e in qualsiasi luogo, alla piattaforma dell’e-commerce Suzuki, di opzionare l’auto, con un acconto di 500 €, fissando prezzo, colore e Concessionaria di consegna, e di recarsi solo in un secondo tempo in Concessionaria per la stipula del contratto. Inoltre, in occasione del periodo di lancio, il costruttore nipponico offre un vantaggio cliente che prevede una riduzione del prezzo di 2.500 euro in caso di permuta o rottamazione o di 1.500 euro incondizionati. Sul fronte degli incentivi statali, tutte le versioni rientrano nel limite fissato dal legislatore per beneficiare degli Ecobonus, che è di 135 g/km per le emissioni di CO2: l’importo riconosciuto è di 1.500 euro qualora l’acquisto sia contestuale alla rottamazione di un’auto Euro 4, ammonta a 2.000 euro per le vetture Euro 3 e sale a 3.000 euro per i veicoli Euro 2, Euro 1 ed Euro 0.