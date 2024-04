Nuova Nissan Juke 2024 in anteprima alla Milano Marathon 2024

Il rinnovato crossover compatto della Casa giapponese è visibile in anteprima per l’Italia alla maratona di Milano, dove Nissan è sponsor ufficiale.

Design che vince non si cambia La nuova Nissan Juke è stata presentata ufficialmente per il mercato italiano, dove arriva rinnovata pur mantenendo la sua personalità distintiva - lo stile è praticamente invariato - sottolineata anche dal colore di lancio del nuovo modello. Si tratta di una tinta di giallo più chiara e moderna rispetto a quella della prima generazione, che viene ulteriormente esaltata dal colore nero a contrasto di diversi elementi tra cui il tetto, la griglia frontale, i passaruota, i montanti, gli specchietti. Sono disponibili fino a 23 combinazioni di colori per la carrozzeria e i cerchi in lega sono di nuovo disegno con misure fino a 19 pollici.

Interni aggiornati Nell’abitacolo le novità della Juke 2024 si notano nei due nuovi schermi da 12,3 pollici ad alta risoluzione del sistema infotelematico e della strumentazione digitale. Nella versione N-Sport il giallo si ritrova anche all’interno, con finiture a contrasto sopra il quadro strumenti, alla base nell’infotainment e in corrispondenza delle bocchette di aerazione di nuova forma. I sedili sono rinnovati con inediti materiali premium (pelle sintetica e Alcantara) e nuove lavorazioni che migliorano l’ergonomia e il comfort. I miglioramenti hanno riguardato anche il cassetto portaoggetti (più grande con un volume di 7,8 litri) e il bracciolo che aumenta il comfort. L’introduzione del freno a mano elettrico in sostituzione della leva crea maggiore spazio tra i sedili anteriori. Dall’allestimento N-Connecta è di serie il caricatore wireless per smartphone e le prese USB-A e USB-C sia davanti che dietro.

Due motorizzazioni Sotto il cofano sono due le motorizzazioni disponibili per la Nissan Juke 2024. Un sistema Hybrid basato su una unità benzina da 94 CV e 148 Nm di coppia massima in abbinamento a un motore elettrico da 36 kW (49 CV) e 205 Nm di coppia e a uno starter/generatore ad alta tensione da 15 kW. Completa il sistema una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio Multi-mode. Secondo la Casa, l’elettrificazione consente di ottenere il 25% della potenza in più e di ridurre al contempo del 19% i consumi. Il motore termico è un tre cilindri DIG-T da 1 litro sovralimentato in grado di erogare 114 CV di potenza massima e 180 Nm di coppia massima che diventano 200 Nm con la funzione overtorque. Con questa motorizzazione è possibile scegliere la trasmissione tra un manuale a 6 rapporti e un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.

Assistenza alla guida Molto completo il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida della nuova Nissan Juke 2024 che comprende tra gli altri di serie su tutte le versioni il Lane Departure Warning e dall’allestimento Tekna l’Emergency Lane Keep (in opzione sugli altri livelli di allestimento). Anche la telecamera posteriore, che ora ha una risoluzione di 1,3 megapixel, è di serie su tutte el versioni, mentre il sistema di telecamere perimetrali è disponibile dalla versione N-Connecta.