Nuova MINI Cooper C e Cooper S

Come è vista da fuori Anche il design della MINI Cooper è funzionale alle sua dote principale: la capacità di offrire il massimo piacere di guida. E' contraddistinto da un accentuato minimalismo che esalta le superfici chiare della carrozzeria. Gli sbalzi corti e il cofano corto contrastano con il passo lungo, conferendo alla vettura le tipiche proporzioni MINI. Nel frontale si nota la nuova griglia ottagonale con i contorni in filigrana, mentre il sensore radar più piccolo tipico di BMW Group è posizionato sul montante orizzontale tra le prese d'aria. In realtà, sono 12 i sensori a ultrasuoni che sulla Cooper supportano i sistemi di assistenza alla guida e aumentano la sicurezza di guida. Sono nuove anche le luci diurne a LED orizzontali, ma ci sono tre firme luminose selezionabili per le luci di marcia diurna dei fari a LED MINI e per le luci posteriori a matrice ridisegnate.

Entriamo in abitacolo ll design degli interni trae ispirazione dalla Mini classica e ogni intervento è stato pensato per creare in abitacolo un senso di spaziosità, come il nuovo volante, il display OLED rotondo, la tipica barra di comando MINI e il cruscotto rivestito in tessuto bicolore, il tetto panoramico in vetro contribuisce invece a regalare più luce agli interni. Per quanto riguarda il volume di carico, abbattendo il sedile posteriore in rapporto 60:40, il bagagliaio può essere ampliato in modo flessibile da 210 litri fino a un volume di 800 litri. Il selettore del cambio nella consolle centrale lascia il posto al nuovo sistema di ricarica wireless 2.0, mentre la MINI Interaction Unit è stata spostata più vicino al guidatore. La nuova MINI Cooper è proposta nelle seguenti varianti di allestimento: Essential, Classic, Favoured e JCW, ognuna è disponibile con diverse verniciature della carrozzeria e rivestimenti interni. I colori possono essere combinati con uno dei quattro colori del tetto e creare una varietà di contrasti, per esempio un'opzione particolare nasce dalla combinazione con il pacchetto Favoured Trim che dà vita al design Spray-Tech del caratteristico tetto Multitone, con sfumatura a tre colori.

Motori e sistemi di assistenza alla guida La MINI Cooper C è mossa dal tre cilindri da 115 kW/156 CV che eroga una coppia di 230 Nm e consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. La più potente Cooper S monta invece un quattro cilindri da 150 kW/204 CV e coppia di 300 Nm, valori che la spingono da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. La MINI Cooper è dotata di un sistema di sospensioni e smorzamento progettato per favorire la migliore agilità e offre numerosi sistemi di assistenza. Di serie ha la funzione Safe Exit che monitora l'area intorno alla vettura parcheggiata e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell'apertura della porta: il sistema non solo ritarda lo sblocco delle porte, ma utilizza anche segnali luminosi all'esterno del veicolo per avvisare di una possibile collisione. Le funzioni di assistenza basate su telecamere e radar aumentano la sicurezza supportando lo sterzo e il mantenimento della corsia come parte del pacchetto completo Driving Assistant Plus. Infine, basta dire "Hey MINI" per attivare il MINI Intelligent Personal Assistant (IPA) sul display OLED: appare quindi una visualizzazione 3D sotto forma di un avatar "auto" o del compagno digitale MINI "Spike".