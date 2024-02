Nuova Mercedes-Benz Classe E SW e All-Terrain: stile e piacere di guida

Esiste un nesso tra Mercedes Benz e l’industria di Cucinelli? Dov’è il legame tra la casa di Stoccarda e la moda? Ci siamo messi al volante della settima generazione della Mercedes Classe E Station Wagon (il cui listino parte da 71.500 euro) e per non farci mancare nulla abbiamo guidato anche la variante All-Terrain (a un prezzo base di 79.889 euro).

Mercedes-Benz e Cucinelli Quello della Stella e la realtà imprenditoriale di Cucinelli sono mondi in realtà molto vicini, non solo in fatto di stile e di eleganza, ma anche negli obiettivi e nella necessità di mantenersi sempre attuali, senza perdere mai il proprio appeal. L’automotive, così come il fashion, deve assecondare le tendenze del momento, ma deve anche durare nel tempo. Questo è possibile solo attraverso la qualità, attraverso la scelta dei materiali migliori e linee che sappiano mantenersi attuali e seducenti. L’acquisto di un’auto, come quello di un capo di abbigliamento, non risponde solo a un bisogno: è soprattutto un fatto emozionale, che anticipa il nostro carattere e il nostro stile di vita. Esprime identità individuale, raccontando chi siamo.

Innovazione e sostenibilità Sono le parole chiave. In questo senso i punti di contatto con Brunello Cucinelli sono evidenti: entrambi attingono alla tradizione per proiettarsi verso l’innovazione; entrambi cercano di percorrere strade sempre nuove senza perdere la propria identità. La qualità e il design sono gli elementi che caratterizzano tanto Mercedes Benz, tanto il brand di Cucinelli, focalizzati a non perdere mai di vista l’eticità, il rispetto per le persone e per l’ambiente. In particolare è il marchio Maybach di Mercedes a incontrare appieno la realtà di Solomeo. Esso rappresenta infatti la vera eccellenza della Stella.

Una storia di successo Cosi abbiamo raggiunto Solomeo, dove sorge l’impresa di Cucinelli, a bordo di auto che rappresentano il lusso e il comfort. Non solo, Classe E Station Wagon rappresenta anche una parte di storia importante per il brand tedesco. La Classe E dei nostri giorni ha una storia che arriva da molto lontano, era infatti il 1977 quando fece il suo debutto sul mercato e da allora la sua crescita è stata esponenziale. Oggi la Classe E offre il suo stile elegante e ricercato, sicurezza, comfort e prestazioni di livello premium e un piacere di guida che, soprattutto nella variante All-Terrain trasmette facilità di utilizzo in ogni condizione.

Come va la E SW e la E All Terrain La nostra esperienza di guida è stata fatta a bordo della 300e Plug-in Hybrid, mossa dal 4 cilindri a benzina da 2 litri e 204 CV, abbinato a un motore elettrico da 129 CV, per una potenza totale di 313 Cv. In un secondo momento il nostro viaggio è continuato al volante della versione All Terrain 300de 4-Matic Plug-in Hybrid, che sotto al cofano ha un propulsore diesel 4 cilindri di 2 litri con 197 CV e un’unità elettrica da 129 CV, per una coppia massima di 440 Nm. Ciò che non dimentichiamo della nostra esperienza alla guida della Classe E “in tutte le salse” è l’estremo comfort di marcia anche quando la guida si fa impegnativa e di conseguenza l’ottima insonorizzazione che rende l’abitacolo molto silenzioso.

L’andatura è sempre piacevole, con le motorizzazioni pronte ad ogni “chiamata”, merito non solo dei valori di potenza e coppia ma anche dell’efficace cambio 9G-Tronic. Le altre buone sensazioni di guida arrivano da un volante sempre adeguato e preciso e in generale da un comportamento omogeneo della vettura che mai mette in difficoltà il guidatore. A tal proposito, non abbiamo attenzionato a dovere i consumi (lo faremo durante una prova di più giorni), ma del resto ci è sembrato anche inopportuno, presi dalle diverse dinamiche di guida sempre assecondate dalle sospensioni pneumatiche Airmatic e dalla trazione integrale.