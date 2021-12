Nuova Lexus LX, il luxury Suv sposa il fuoristrada estremo

Sembra ieri, ma il debutto di Lexus LX fra i Suv premium celebra i 25 anni . È il modello che in pratica dette il la allʼingresso del marchio di lusso del gruppo Toyota sui mercati auto internazionali, il più grande ma anche il più riconoscibile di Lexus, con una nicchia di mercato forte e tante dotazioni hi-tech per sfidare le rivali premium tedesche. In un quarto di secolo è di circa mezzo milione il volume di modelli venduti in 50 Paesi del mondo.

Ora Lexus svela la terza generazione di LX, sicuramente la più marcata dal punto di vista estetico, perché prende le distanze dalle concorrenti europee e guarda al segmento dei super fuoristrada. La liaison di stile, ma soprattutto tecnica, con il Land Cruiser Toyota è evidente, e non sorprende che la world premiere del nuovo LX sia avvenuta fra i deserti sauditi e degli Emirati Arabi Uniti. È qui che può far valere le sue doti dinamiche, lʼeccezionale affidabilità della sua trazione integrale, la robustezza e la capacità di affrontare qualsiasi tipo di percorso e di ostacolo. Se proprio gli si deve affibbiare un rivale, beh per i giapponesi questo è il Range Rover.

Il design di Lexus LX terza generazione è massiccio, molto squadrato, altissimo da terra e con la tipica calandra “a clessidra” di dimensioni enormi. Incute timore, non certo piacere in senso stretto, non ha le linee addolcite dei crossover UX e NX. Pesa però 200 kg in meno, vanta sospensioni con lʼinnovativo sistema di controllo attivo dellʼaltezza (Active Height Control) e una marcia in fuoristrada modulabile in diverse situazioni. Allʼinterno promette spaziosità e comfort in salsa digitale allʼavanguardia, con due schermi integrabili fra loro e uno da 12,3 pollici, mentre i sedili posteriori possono reclinarsi fino a 48 gradi.

Novità radicale anche per la motorizzazione prescelta: il V6 biturbo benzina di cilindrata 3,6 litri è molto più efficiente del vecchio V8 5.7. Per quanto poderoso sia ‒ 415 CV e 650 Nm di coppia massima ‒ consuma meno e riduce di un buon 20% le emissioni di CO2. Di serie la trasmissione automatica a 10 rapporti. Nuovo Lexus LX arriverà sul mercato giapponese a inizio 2022, nel corso dellʼanno debutterà nel resto del mondo, ma non attendetevi di vederne molti sulle nostre strade.