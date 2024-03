Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina è arrivata in Italia

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche della piccola Lancia e come si presenta in listino.

Come è fatta fuori Esteticamente la nuova Ypsilon si presenta come una vettura compatta ma dalle linee filanti e cattura l'attenzione per il colore blu Lancia, creato ad-hoc per questa versione. Il frontale richiama la storica calandra Lancia, il calice, con tre raggi led che rendono l’auto riconoscibile sia di giorno che di notte, invece al posteriore i fanali a led rotondi sono invece un chiaro omaggio alla Lancia Stratos, leggenda del Rally, e contengono la lettera Y disposta orizzontalmente, che si conferma subito un nuovo elemento di design. I due fanali incorniciano inoltre la nuova scritta Lancia, contraddistinta dal font originale. Di profilo spiccano i cerchi in lega diamantati da 17” con disegno creato ad-hoc, grazie alla geometria delle razze ispirata alla lettera Y in una composizione radiale d’impatto.

La nuova Ypsilon in abitacolo Gli interni della nuova Ypsilon puntano tutto sul design e il comfort: ogni dettaglio è stato curato per creare un ambiente accogliente, dal velluto blu dei sedili riscaldabili e massaggianti con trama a cannelloni all’esclusivo tavolino multifunzionale che porta la firma di Cassina, fino ai raffinati materiali sostenibili realizzati rivisitando alcuni elementi della tradizione, come il velluto riciclato dello storico “panno Lancia”. La dotazione della Ypsilon comprende il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione, e dotato di guida autonoma di Livello 2. Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, consentono una visione senza limiti grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, mentre i display da 10.25” indicano lo spazio di manovra attorno all’auto. Tra i sistemi di assistenza alla guida ci sono l'Automonous Emergency Braking (AEB) e l'Adaptive Cruise Control (ACC).

Il motore, il prezzo e l'offerta di lancio La versione ibrida della nuova Lancia Ypsilon è alimentata da un motore con cilindrata di 1.200 cc, 48V a 3 cilindri e 100 CV (74 Kw) di potenza massima. Si tratta di un propulsore che garantisce una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3 secondi; questa unità lavora in abbinamento a un cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e, grazie al supporto delle funzionalità elettroniche quali e-Start, w-Parking, e-Queueing ed e-Creeping, permette di plasmare lo stile di guida migliore sulla base delle personali esigenze e preferenze del conducente. Questa versione della nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile a partire da 28.000 euro con un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia (valida fino alla fine di marzo) che prevede un anticipo di 6.538 euro e una rata mensile di 200 euro al mese per 35 mesi (include 3 anni/30.000km di garanzia). Alla scadenza dei tre anni il cliente ha la possibilità di riscattare la vettura con il pagamento di una maxi-rata dell’importo di 18.512,8 euro o può restituire o sostituire il veicolo alla scadenza contrattualmente prevista.