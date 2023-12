Nuova Lancia Ypsilon: altra foto, altro dettaglio

Perchè si chiama così? Nella nostra lingua il termine “SALA” indica il salotto di casa, la stanza dove si mangia, ci si rilassa, ci si riposa, ci si sta in compagnia di parenti e amici. Nel caso del nuovo infotainment di Lancia, S.A.L.A sta per Sound Air Light Augmentation, una tecnologia che racchiude i parametri essenziali per creare un'esperienza di guida confortevole. L'infotainment S.A.L.A. funziona con un sistema completamente personalizzabile, basato su widget: è composto da due schermi HD di serie, con la schermata principale che funziona da pannello di controllo centralizzato per audio, climatizzazione e illuminazione e con una configurazione che consente di personalizzare senza sforzo l'atmosfera della vettura.

Ufficio stampa Lancia

La seconda immagine Tutto procede come fosse un puzzle, con il brand nostrano che a intervalli più o meno regolari mostra uno alla volta i particolari della nuova utilitaria. La scorsa settimana Lancia ha svelato una seconda immagine che mostra il frontale della vettura con l’iconico calice Lancia (visto tra l'altro già sulla Pu+Ra HPE), parte della tradizione del marchio e oggi reinterpretato in chiave moderna, proiettandolo nel futuro, attraverso tre raggi di luce LED che lo rendono originale e molto riconoscibile sia di giorno che di notte. Il design fa sì che il calice abbracci "idealmente" la nuova scritta Lancia, realizzata in finitura inox satinata e contraddistinta dal font originale ispirato al mondo della moda. Il frontale, ispirato alla Lancia Beta Montecarlo, sarà nero lucido per far risaltare al meglio la nuova scritta del marchio, soluzione già adottata (con successo) sul Concept Lancia Pu+Ra HPE.

Ufficio stampa Lancia