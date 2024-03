Da questo punto di vista rappresenta un primo accesso alla mobilità elettrica, ideale per coloro che non si sentono ancora pronti per il rivoluzionario passaggio al full electric.

Si distingue per? Con Avenger e-Hybrid Jeep punta su comfort e prestazioni, anche quando il guidatore decide di procedere con una dinamica di guida 100% elettrica. Secondo il brand a stelle e strisce il comfort arriva dall’integrazione del cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 e 6 rapporti con il motore elettrico integrato. Entra così in listino un modello dalla doppia anima, a proprio agio sia sull’asfalto sia in fuoristrada. La guida su asfalto consente di mettere in risalto le caratteristiche del propulsore ibrido (recupero dell’energia e trazione elettrica a bassa velocità), oltre alle funzionalità tecnologiche come la guida assistita di livello 2. In offroad, invece, Jeep Avenger sfoggia le proprie funzionalità all-terrain e all-weather e mette in mostra tutti gli USP del modello: Selec-Terrain, Hill Descent Control, altezza da terra e angoli di attacco, dosso e uscita da fuoristrada.

Ufficio stampa Jeep

Il powertrain La nuova Jeep Avenger e-Hybrid è equipaggiata con un powertrain basato su un sistema mild-hybrid a 48 Volt, composto da un motore termico da 100 CV, abbinato a un motorino elettrico da 21 kW (integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti) e a un generatore di avviamento azionato a cinghia a 48 Volt. La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è alloggiata sotto il sedile del guidatore, senza compromettere l'utilizzo dello spazio nell’abitacolo. L’intero sistema ibrido a 48 Volt pesa 60 kg in più rispetto a un cambio automatico tradizionale, in questo modo il peso totale della nuova Jeep Avenger e-Hybrid è di 1.280 kg. Secondo quanto dichiarato da Jeep, Avenger e-Hybrid riduce il consumo di carburante anche grazie al sistema di frenata rigenerativa, ma anche grazie alla soluzione del cambio automatico elettrificato integrato nel powertrain ibrido a 48 Volt, che riduce il consumo di carburante anche del 20% rispetto a un cambio automatico tradizionale. Jeep assicura che il sistema ibrido a 48 Volt porta una riduzione dei consumi del 13% rispetto al motore termico, che diventa del 28% se si considera solo la guida in città.

Ufficio stampa Jeep

Non dimentica l'offroad La nuova Jeep Avenger e-Hybrid vanta un’altezza da terra di oltre 200 mm, un angolo di attacco di 20°, un angolo di dosso di 20° e un angolo di uscita di 34°. Può contare su sei modalità di guida disponibili su 7 slot: 3 sono per la guida in città e per le lunghe distanze (Normal-Eco-Sport), e 3 sono studiate specificamente per le avventure in fuoristrada (Sand-Mud-Snow). In più c’è l’Hill Descent Control, che riduce il rischio di sbandamento e di perdita del controllo dell’auto su pendii ripidi e difficili. Disponibile in tre versioni (Longitude, Altitude e Summit), ha un listino che parte da 26.000 euro (arriverà nelle concessionarie alla fine di aprile). Jeep propone anche opzioni di finanziamento e leasing dedicate, con una rata da 159 euro al mese (su 3 anni) e un anticipo di 6.500 euro.