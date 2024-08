Nuova Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 2WD

Il powertrain di questa nuova variante PHEV 2WD si basa sullo stesso schema della versione 4WD. La base resta il motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV abbinato a un motore elettrico da 98 CV e a una batteria di trazione da 13.8 kWh, per una potenza massima di sistema di 253 CV e una coppia che arriva a 367 Nm. Questa configurazione va incontro ai clienti che mostrano il loro interesse per la motorizzazione Plug-In ma che non ritengono indispensabile la trazione integrale. Si tratta di una combinazione che va a tutto vantaggio dei consumi ancora più contenuti e di un’autonomia 100% elettrica estesa fino a 71 chilometri nel ciclo medio combinato e fino a 90,9 chilometri nel ciclo medio urbano (WLTP secondo quanto dichiarato da Hyundai). Per garantire sempre le massime prestazioni di efficienza, sotto soglie di carica predeterminate il sistema Plug-in Hybrid passa automaticamente alla modalità ibrida mantenendo sempre al minimo i consumi di carburante, non permettendo alla batteria di scaricarsi completamente.