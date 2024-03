Nuova Husqvarna Motorcycles Svartpilen 801

Ha un peso di 181 kg e un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, che è robusto ma allo stesso tempo leggero e vanta un perfetto bilanciamento tra rigidezza e flessibilità. La nuova Svartpilen 801 è mossa da un bicilindrico parallelo bialbero da 799 cc , capace di erogare una potenza di 105 CV: l'abbinamento tra il leggero motore (52 kg senza olio) e la ciclistica, assicura alla Svartpilen 801 un rapporto peso/potenza in grado di regalare una guida agile ed emozionante. Altre soluzioni tecniche sono la frizione antisaltellamento asservita in coppia PASC , chiamata a massimizzare la trazione nelle accelerazioni più forti e a evitare l’instabilità in staccata, mentre il quickshifter Easy Shift consente cambiate senza interruzione di coppia. Le sospensioni WP APEX regolabili offrono 140 mm di escursione all’anteriore e 150 mm al posteriore, mentre le gomme (calzate su ruote da 17") sono le Pirelli MT60 RS.

Look e dotazioni elettroniche

La Svartpilen 801 si presenta con un look minimalista esaltato da dettagli premium come le luci LED e il manubrio in alluminio in stile offroad. Le sovrastrutture snelle ed ergonomiche verniciate con toni scuri si sviluppano aderenti a motore e telaio, mentre la sella in due pezzi è stata pensata per offrire comfort e libertà di movimento. Tra le dotazioni elettroniche figurano il display TFT da 5” e la Connectivity Unit di serie, che una volta connessi all’App “Ride Husqvarna Motorcycles”, consentono la navigazione Turn-by-Turn+, la gestione delle telefonate e della play list musicale. Nei blocchetti al manubrio è anche integrato il tasto del lampeggio di emergenza, mentre la protezione antifurto è affidata all’immobilizer.