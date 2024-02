Nuova Ford Mustang: dotazione di serie, allestimenti e listino ufficiale

Il suo arrivo nel nostro Paese ci offre la possibilità, ora che Ford ha ufficializzato il listino ufficiale, di partire dai prezzi di acquisto per capire come è strutturata la gamma per il mercato italiano.

Nuova Ford Mustang: quanto costa Il listino della nuova Ford Mustang GT parte da 58.000 euro, mentre la stessa ma in versione Convertible ha un costo di partenza pari a 62.500 Euro. Se invece si vuole optare per la Dark Horse, bisogna essere disposti a pagare una cifra che parte da 70.000 Euro. Di seguito, nel dettaglio, il listino ufficiale.

Ford Mustang 5.0 V8 GT Fastback 446 CV MT: 58.000 euro

Ford Mustang 5.0 V8 GT Fastback 446 CV AT: 61.000 euro

Ford Mustang 5.0 V8 GT Convertible 446 CV MT: 62.500 euro

Ford Mustang 5.0 V8 GT Convertible 446 CV MT: 65.500 euro

Ford Mustang 5.0 V8 Dark Horse Fastback 453 CV MT: 70.000 euro

Ford Mustang 5.0 V8 Dark Horse Fastback 453 CV AT: 73.000 euro

Stile e dotazione di serie Il listino italiano della Ford Mustang la presenta sia con carrozzeria fastback che convertibile. Detto ciò non è difficile immaginare che anche questa settima generazione ripresenta caratteristiche di stile già viste, sebbene modificate nel tempo, nelle Mustang del passato. Per fare qualche esempio si possono citare le linee scolpite del cofano, o la consueta fiancata che cresce di volume verso il posteriore e questo vale per tutte le varianti, dalla coupé alla cabriolet (che oggi si apre e si chiude in 8 secondi) fino alle versioni più "cattive". In abitacolo la nuova Mustang presenta un cockpit da 12,4" che trae ispirazione dal mondo aeronautico: è completamente digitale ed è affiancato da uno schermo centrale di 13,2" orientato verso il conducente. Per l'occasione, in Ford hanno migliorato anche le performance del sistema di infotainment SYNC 4, ma ci sono anche Apple CarPlay e Android Auto integrati e la connettività 5G che supporta lo streaming musicale attraverso il sistema audio Bang & Olufsen e la navigazione connessa al cloud.

Uno sguardo agli optional Se volete una Mustang più ricca, basta guardare attentamente la lista degli optional. Ad esempio, se avete una GT potete dotarla di cerchi in alluminio forgiato (1.250 euro), di sospensioni MagneRide (2.000 euro, di serie per Dark Horse) e di pinze freno di colore rosso (500 euro). La più potente Dark Horse ha un Pack dedicato, che al costo di 1.500 euro aggiunge il tetto nero, le pinze freno in blu Notorious con logo a contrasto Grabber Blue, le strisce adesive nero lucido/opaco, gli interni in Deep Indigo Blue con sedili in vinile/pelle nera e impunture blu (si possono avere anche i sedili sportivi Recaro). Per quanto riguarda la tinta della carrozzeria, di serie è proposto il colore bianco, ma con una spesa che può variare dai 600 euro ai 900 euro sono disponibili le tinte Race Red, Iconic Silver, Atlas Blue, Carbonized Grey, Dark Matter Grey, Yellow Splash, Absolute Black, Lucid Red, Grabber Blue Metallic e Vapor Blue.

Motori e Dark Horse La gamma della muscle car in chiave 2024 si sviluppa intorno alla GT e alla Dark Horse. Tutte e due sono mosse dal noto motore 5.0 V8 Coyote, a sua volta declinato in due potenze, ovvero da 446 CV e 540 Nm per la GT e da 453 CV e 540 Nm per la Dark Horse. Con questi valori, la prima accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi (in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti) mentre la seconda copre lo 0-100 km/h in 4,4 secondi (in abbinamento con l’automatico a 10 rapporti). Tra le modifiche apportate dagli ingegneri di Ford a questa unità c'è un nuovo sistema di aspirazione con doppia presa d’aria che permette di massimizzare il flusso d’aria per favorire una risposta più rapida, e anche un sistema di scarico attivo per esaltare il timbro del motore. Ricordiamo inoltre che la dinamica della nuova Mustang è gestibile anche attraverso sei impostazioni di guida: Normal, Sport, Slippery, Drag, Track e una del tutto personalizzabile.

Abbiamo appena accennato alla versione Dark Horse, ma adesso vi raccontiamo qualcosa in più. Si tratta di una vettura unica, con dei dettagli esclusivi riconoscibili dall'esterno, come lo spoiler posteriore fisso, le minigonne laterali e il diffusore posteriore. Sotto la veste, oltre al motore V8 di 5.0 litri potenziato, in Ford hanno tarato le sospensioni in modo specifico e hanno dotato la Dark Horse di un impianto di raffreddamento ad alta resistenza e di pneumatici Pirelli appositamente sviluppati.