Nuova BMW S 1000 XR, sport e turismo

BMW Motorrad lʼaveva presentata alla scorsa edizione di Eicma, alleggerita di buoni 10 chili e con nuove sospensioni dinamiche ESA, il top per quanto riguarda il reparto telaio/ammortizzatori. Nuovo il motore 4 cilindri, potenziato fino a 165 CV, più leggero di 5 kg rispetto al vecchio “mille” e molto brillante. La coppia massima di 114 Nm, raggiunta al picco di 9.250 giri, assicura infatti riprese corpose a un regime anche elevato di rotazione del motore. Ad aiutare il motore è anche il nuovo cambio, con rapporti più lunghi per quarta, quinta e sesta marcia, a beneficio della fluidità di marcia e del comfort.

Una moto con cui godersi due, tre centinaia di chilometri in una giornata di viaggio “deve” coltivare il comfort dei viaggiatori. La BMW S 1000 XR è perfetta per un viaggio in due e così ecco che pacchetto di sicurezza che BMW Motorrad fornisce standard è molto elevato. Oltre alle sospensioni dinamiche, ci sono di serie il Controllo di trazione DTC con lʼassistente in salita Hill Start Control Pro e lʼABS Pro. Fari full LED e uno schermo da 6,5 pollici TFT sono anchʼessi di serie. A listino in Italia la nuova BMW S 1000 XR costa da 16.600 euro.

Nello speciale motori anche la nuova BMW S 1000 XR