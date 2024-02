Nuova BMW iX2 e una serata speciale a Roma

Generazione matura Questo modello è giunto alla seconda generazione, con la quale ha guadagnato nuove dimensioni (ora notevolmente più grandi), ma anche uno stile più ricercato, grazie a un'impronta ancora più sportiva e ancora più innovativa. Nel corso della serata ci siamo avvicinati al modello esposto in showroom e abbiamo sfruttato l'occasione per scoprire da molto vicino dettagli fino ad ora visti in foto ufficiali. L'esperienza è stata organizzata all’insegna del claim "Make it real", che celebra realtà ed emozioni umane.

Ufficio stampa BMW

Qualche dettaglio tecnico L'elettrica iX2 è disponibile nella duplice versione xDrive 30 ed eDrive 20. La prima, disponibile fin da subito, è equipaggiata con due motori elettrici, uno per ciascun asse, che generano una potenza massima di 313 CV e una coppia di 494 Nm, valori che la fanno accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e che le fanno raggiungere una velocità massima di 180 km/h. Insieme ai due motori c'è una batteria da 64,8 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata nel ciclo Wltp di circa 450 chilometri. La variante eDrive 20 arriverà in un secondo momento e sarà spinta da un solo motore.

Ufficio stampa BMW

Oltre il piacere di guida Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha spiegato cosa rappresenta per il marchio tedesco la nuova X2: "in questa serata tecnologia e sensibilità, virtuale e reale, digitale e fisico si mescoleranno per innescare emozioni. Il design delle nostre BMW proietta già l’esperienza di chi le guida, seguendo il principio secondo il quale la forma riflette l’esperienza e per trasformare questa esperienza in gioia entrano in gioco l’elevato livello di tecnologia e digitalizzazione. Non basta più quindi la promessa del piacere di guidare, la nostra ambizione diventa la gioia, ovvero un’esperienza immersiva e sensoriale, moderna. La nuova BMW X2, il Sav che debutterà sul mercato italiano il prossimo 3 marzo, riflette queste ambizioni.”

Ufficio stampa BMW