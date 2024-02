Nuova Audi S3 Sportback e Sedan

Per Audi A3 sta per arrivare il momento del tradizionale restyling di metà carriera: a certificarlo sono le immagini che ci arrivano direttamente da Audi, che mostra la versione sportiva S3 nelle varianti Sportback e Sedan alla presa, tutte camuffate, con i test dei prototipi su strada.

La novità più grande è sotto al cofano Cambiano i valori di potenza e coppia sotto al cofano della nuova S3: diventano 333 i CV a disposizione (+23 rispetto al modello attuale), mentre la coppia cresce fino a 420 Nm (+20). Le prestazioni sono racchiuse in una velocità massima autolimitata a 250 km/h e in uno scatto sullo 0-100 km/h che si consuma in 4,7 secondi. Questo quattro cilindri 2.0 TFSI lavora insieme alla trasmissione S tronic a sette rapporti, che ora offre tempi di cambiata ridotti.

Ufficio stampa Audi

Torque Splitter ed ESC Con questi valori, la prossima Audi S3 sarà la più veloce di sempre. Sistemi come il Torque Splitter diventano fondamentali per regalare una dinamica di guida sempre piacevole ma soprattutto sicura. Il Torque Splitter gestisce automaticamente la coppia tra le ruote posteriori, grazie all'operato di due frizioni elettroidrauliche a dischi multipli collegate ai semiassi. Quando sono chiuse, la coppia viene equamente trasferita alle ruote, invece quando una delle due si apre, tutto si sposta sul lato opposto. L'obiettivo del sistema è ridurre il più possibile il sottosterzo e allo stesso tempo, quando necessario, favorire l'efficacia della trazione integrale quattro. Infine, grazie al contributo del Wheel Selective Torque Control, una funzione parte dell’ESC, la distribuzione della coppia sulle singole ruote avviene in maniera più incisiva, a tutto vantaggio della stabilità della vettura durante la dinamica di marcia al limite.

Ufficio stampa Audi

Ufficio stampa Audi

C'è dell'altro sotto la veste Gli interventi di Audi non sono terminati qui, infatti la nuova S3 porta in dote un impianto frenante maggiorato sull'asse anteriore, con dei dischi da 18" che hanno un diametro di 357 mm e con uno spessore di 34 mm. Ci sono poi nuove pinze a doppio pistoncino con pastiglie più grandi e pneumatici Falken (in primo equipaggiamento) nella misura 235/35 montati su cerchi da 19". Tornando sull'assale anteriore, la dotazione di serie prevede inoltre un nuovo cuscinetto del montante MacPherson e bracci oscillanti più rigidi, ma la S3 potrà contare anche sulla funzione migliorata dello sterzo progressivo e sulla nuova modalità Dynamic Plus.