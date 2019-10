Nuova Audi A4 Berlina e Avant, lʼupgrade è di sostanza

Ma lʼaspetto principale della nuova Audi A4 Berlina e Avant sta nel fatto che la gamma di motori a benzina sarà tutta mild-hybrid, cioè assistita da piccoli motori elettrici a 12 Volt che accrescono lʼefficienza sia della best-seller tedesca. Al lancio sul mercato italiano, nei prossimi giorni, la nuova Audi A4 è offerta con tre motorizzazioni benzina mild-hybrid e due Diesel abbinati alla trazione integrale quattro, per potenze che vanno da 150 a 245 CV. I prezzi partono da 38.800 euro per la berlina e da 40.400 euro per la A4 Avant. Più avanti arriveranno altre versioni, tra cui le performanti S4.

Il linguaggio stilistico della vettura è stato rinnovato, le linee sono più marcate e slanciate, anche perché la lunghezza cresce di 24 mm e la larghezza di 5 mm. Ma è allʼinterno che si svolge il vero upgrade di Audi A4: l’Audi phone box, a richiesta, permette la ricarica induttiva degli smartphone, mentre il Virtual Cockpit plus riduce al minimo tasti e manopole per una gestione tutta digitale delle funzioni di bordo (il display full HD è 12,3 pollici). Non mancano l’head-up display e tutte le soluzioni di assistenza alla guida, fino ai sistemi predittivi che leggono i segnali stradali e le condizioni di traffico.

