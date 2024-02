Nuova Aston Martin Vantage

Gli interni della Vantage sono un insieme di pelli e materiali di alta qualità, ma lo sguardo non tarda a essere catturato da tutto il resto, fatto di schermi, comandi diversi tra loro e uno stile che sembra essere molto ricercato e moderno. Tra i punti di forza figura il nuovo impianto audio su misura da 390 Watt sviluppato dalla Bowers&Wilkins o come optional il più performante impianto Halo da 1.170 Watt e 15 diffusori. L'infotainment è ospitato in un display da 10,25" e offre la compatibilità wireless per Apple CarPlay e Android Auto, oltre al collegamento con una App dedicata per la gestione remota grazie alla connessione 4G di bordo.

Il motore e gli altri elementi tecnici

Squadra che vince non si cambia e così in Aston Martin hanno migliorato tutto ciò che ruota attorno alla "quadra motore anteriore e trazione posteriore". Così il V8 Twin-Turbo di 4 litri è stato portato a 665 CV di potenza e 800 Nm di coppia, con un miglioramento di 155 CV e 115 Nm rispetto al modello precedente. Questa unità lavora in sintonia con un cambio automatico ZF a 8 rapporti e garantisce una velocità massima di 325 km/h e un'accelerazione da 0 a 60 mph (96,5 km/h) coperta in 3,4 secondi, grazie anche al supporto del nuovo sistema di Launch Control. Tra le modifiche sotto al cofano spiccano un nuovo albero a camme, dei turbo più grandi (come anche il radiatore dell'olio) e un rapporto di compressione modificato. La Vantage con il restyling ha anche un sottoscocca rivisto che ha permesso di aumentare la rigidità torsionale del 29%, nuovi ammortizzatori adattivi Bilstein DTX, pneumatici Michelin Pilot Sport S 5 sviluppati appositamente per la Vantage nella misura 275/35 R21 davanti e 325/30 R21 dietro e nuovi dischi in carboceramica da 400 mm sull'avantreno e 360 mm al retrotreno.