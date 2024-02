Nuova Abarth 695 75° Anniversario

Il marchio dello Scorpione ha presentato l'edizione limitata in soli 1.368 esemplari progettata per celebrare il 75° anniversario di Abarth e rendere omaggio al motore T-Jet.

Anniversario e cilindrata E' davvero un gioiellino questo regalo di compleanno che si è fatto Abarth per celebrare il suo 75° Anniversario: un omaggio alla sua storia che prende il nome di Abarth 695 75° Anniversario, disponibile in soli 1.368 esemplari per rendere omaggio al suo noto motore 1.4 T-Jet, con un riferimento simbolico alla cilindrata del motore: 1.368cc. Stiamo parlando di un propulsore sovralimentato con un turbocompressore Garrett GT 1446, che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 giri al minuto, valori che le consentono di raggiungere la velocità massima di 225 km/h e di coprire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Altri elementi tecnici degni di nota sono lo scarico caratterizzato dall'iconico Record Monza con valvola attiva e gli ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi.

Cosa la caratterizza da fuori La sua veste presenta una livrea unica e accattivante con un logo dedicato esposto sia all'interno che all'esterno. Infatti, per la prima volta in assoluto, uno scorpione ricopre l'intero tetto, risaltando sulla livrea total black grazie al contrasto con il suo corpo dorato. Ci sono però diversi elementi che rendono la 695 75° Anniversario un modello ancora più unico, come i vetri oscurati, i loghi Abarth dorati su entrambi i lati e gli sticker esclusivi del 75° Anniversario a forma di testa di pistone. Inoltre, questa serie speciale è dotata di esclusivi cerchi in lega dorati da 17" e di un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi ventilati e forati da 305x28 mm serrati da pinze Brembo nere in alluminio.