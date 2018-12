6 dicembre 2018 08:15 Panda Anno Zero, lʼEuroNCAP boccia la city car La sicurezza al minimo anche per Jeep Wrangler

Ahi ahi ahi, Panda! Essere lʼultima della classe in fatto di sicurezza già di per sé non è meritevole, ma ‒ qualcuno potrebbe dire ‒ è pur sempre una piccola utilitaria con poche dotazioni di serie. Però essere lʼultima prendendo zero è proprio una disfatta! Perché proprio zero stelle (sul massimo di 5) ha preso la Fiat Panda 2018 nellʼultima tornata di crash-test EuroNCAP, lʼorganismo ufficiale europeo per la sicurezza automobilistica.

I nuovi test EuroNCAP Ufficio stampa 1 di 33 Ufficio stampa 2 di 33 Ufficio stampa 3 di 33 Ufficio stampa 4 di 33 Ufficio stampa 5 di 33 Ufficio stampa 6 di 33 Ufficio stampa 7 di 33 Ufficio stampa 8 di 33 Ufficio stampa 9 di 33 Ufficio stampa 10 di 33 Ufficio stampa 11 di 33 Ufficio stampa 12 di 33 Ufficio stampa 13 di 33 Ufficio stampa 14 di 33 Ufficio stampa 15 di 33 Ufficio stampa 16 di 33 Ufficio stampa 17 di 33 Ufficio stampa 18 di 33 Ufficio stampa 19 di 33 Ufficio stampa 20 di 33 Ufficio stampa 21 di 33 Ufficio stampa 22 di 33 Ufficio stampa 23 di 33 Ufficio stampa 24 di 33 Ufficio stampa 25 di 33 Ufficio stampa 26 di 33 Ufficio stampa 27 di 33 Ufficio stampa 28 di 33 Ufficio stampa 29 di 33 Ufficio stampa 30 di 33 Ufficio stampa 31 di 33 Ufficio stampa 32 di 33 Ufficio stampa 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

E dire che gli standard sui quali lʼEuroNCAP svolge i suoi test sono noti, pubblici, e i costruttori vi arrivano sapendo a quali prove i loro veicoli vanno incontro. Nella tornata di test del 5 dicembre, il cui esito è stato rigorosamente diffuso sul sito ufficiale https://www.euroncap.com/it, sono state messe alla prova 9 vetture. Di queste ben 7 hanno ottenuto il punteggio massimo delle 5 stelle per la sicurezza: Audi Q3 (il punteggio più alto di tutte), la nuova BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508 e Volvo V60 e S60. Certo di loro si può dire che sono auto di fascia alta sul mercato e anche grandi dal punto di vista “fisico” della carrozzeria. Eppure il grande e robusto 4x4 Jeep Wrangler ha preso soltanto una stella! Altro nota dolentissima in casa FCA.

La questione diventa quindi più complessa e riguarda proprio il gruppo FCA, sotto accusa per gli scarsi contenuti di sicurezza in dote ai suoi veicoli. Il segretario generale di EuroNCAP Michiel Van Ratingen ha dichiarato che “è davvero deludente vedere una vettura nuova senza sistema di frenata automatica o assistente di corsia. È giunto il momento che FCA offra prodotti con un livello di sicurezza allʼaltezza dei concorrenti”. Un modo per dire al colosso italo-americano di mettersi la sveglia al collo, prima che sia il mercato a punire i suoi modelli. La Panda è dʼaltronde la stessa da 8 anni a questa parte, un rinnovamento totale sembra necessario.