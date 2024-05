Nissan X-Trail N-Treck 

Come riconoscerla fuori e dentro Esteticamente si mostra con un frontale distinguibile per la nuova finitura di colore scuro che circonda la tipica griglia V-Motion, di colore cromato sugli altri allestimenti di X-Trail. Il lato inferiore protettivo dei paraurti anteriore e posteriore ha una finitura in colore canna di fucile, mentre alzando lo sguardo si riconoscono le calotte degli specchietti retrovisori di colore nero. I nuovi fendinebbia a LED sono stati integrati invece nella sezione inferiore del paraurti anteriore. Questa versione dedita all'avventura viene proposta con le tinte metallizzate Diamond Black e Dark Metal Grey e i colori perlati Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey. Inoltre, Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey sono disponibili in configurazioni bicolore con il tetto nero a contrasto. Gli interni della N-Treck sono stati rinforzati, resi più versatili e anche resistenti all'acqua grazie ai tappetini in gomma e al rivestimento reversibile, con un lato lavabile, del bagagliaio.

Ufficio stampa Nissan

Ufficio stampa Nissan

Le caratteristiche tecniche Nissan X-Trail è equipaggiato con l’esclusivo propulsore e-POWER, costituito da un motore elettrico che muove le ruote della vettura (nella versione 4WD i motori elettrici sono due, uno per ogni asse) e da un particolare motore termico con rapporto di compressione variabile che produce energia elettrica. Anche la versione N-Trek è disponibile con la trazione integrale e-4ORCE di Nissan, frutto della decennale esperienza nelle tecnologie 4WD e costituita da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote.

Ufficio stampa Nissan

Tra le caratteristiche più importanti di e-4ORCE la casa giapponese segnala la precisione e la velocità con cui il sistema regola la potenza motrice. Quando i sensori rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote, come accade ad esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, il sistema regola la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, tutto automaticamente e senza la necessità di intervento del guidatore.