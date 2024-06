Nissan Qashqai restyling 2024: la prova su strada

Sulle affascinanti strade della regione portoghese dell’Algarve abbiamo potuto guidare la nuova Nissan Qashqai 2024 con la motorizzazione e-Power. Il fatto che la trazione venga solo dal motore elettrico rende la Qashqai scattante nei primi metri delle accelerazioni e delle riprese, pur senza ovviamente essere sportiva. L’obiettivo di questo SUV è quello di far viaggiare i suoi passeggeri nel comfort su ogni tipologia di strada e ci riesce benissimo. Il rollio è presente, ma la vettura si dimostra sempre sicura anche a velocità elevata. Macinando chilometri si apprezza la silenziosità di marcia data dalla motorizzazione elettrica, ma nelle situazioni in cui è richiesta maggiore potenza il motore termico diventa un po’ rumoroso. In generale la Qashqai è più premium rispetto alla versione precedente e i materiali di ottima qualità come l’Alcantara contribuiscono a rendere piacevole l’esperienza di viaggio. Una menzione particolare la merita il pacchetto di Adas, che è tra i migliori del segmento: non è mai invasivo nell’intervento, né nelle funzioni di mantenimento di corsia né in quelle di frenata automatica, e accompagna dolcemente il guidatore rendendo la guida ancora più confortevole.