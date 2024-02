Nissan Juke Model Year 2024

A parte le nuove tinte, le novità sono dentro Fuori la novità principale è il nuovo giallo, che rispetto al passato è più chiaro e viene esaltato dal contrasto col nero del tetto, degli specchietti, degli inserti sui passaruota, della griglia frontale e dei montanti. Oltre al colore giallo, ci sono altre nuove tinte per gli esterni della vettura: c'è per esempio il bianco perlato, che ha una nuova tonalità di bianco più puro e dall’effetto perlato più marcato; o il nero metallizzato, reso più scuro da una maggiore quantità di pigmento nero carbonio e più “scintillante” sostituendo le particelle di metallo con particelle di vetro. Le versioni N-Connecta e N-Design hanno anche nuovi cerchi di serie a cinque razze, che nella misura da 19" si trovano tra gli optional, mentre per le versioni Acenta e N-Connecta, sono disponibili pneumatici a bassa resistenza di rotolamento su cerchi da 17". Gran parte delle novità arrivano però dagli interni.

Ufficio stampa Nissan

Le novità dell'abitacolo Salendo a bordo di Nissan Juke, una delle novità più rilevanti è il nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3" inclinato di 8° verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’utilizzo. Il sistema ha una grafica nuova e più intuitiva e si avvale anche di riconoscimento vocale attraverso frasi, espressioni e comandi; infine, oltre a Apple CarPlay, ora anche Android Auto è WiFi. Davanti al guidatore c'è un nuovo quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3" (disponibile a partire dall’allestimento N-Connecta, invece è da 7" sull’allestimento Acenta) ad alta risoluzione e con grafica e contenuti personalizzabili. L’abitacolo della versione N-Sport ha finiture in giallo nella parte superiore del quadro strumenti, alla base del nuovo infotainment e in corrispondenza delle bocchette d'aerazione. I sedili hanno la base e il montante trapuntati, inserti in Alcantara® gialla nella parte superiore esterna, cuciture gialle e la scritta "Juke" impressa all'altezza delle spalle sul montante del sedile. Tra gli aggiornamenti dell’abitacolo c'è un cassetto portaoggetti più grande, che ora è di 7,8 litri e il bracciolo ridisegnato per essere più robusto, con design asimmetrico che aumenta l’appoggio di 25 mm senza compromettere lo spazio per il porta bicchieri.

Ufficio stampa Nissan

Motorizzazioni e assistenza alla guida Nissan Juke è in listino nella variante Hybrid e DIG-T. La prima ha un motore Nissan a combustione interna di nuova generazione che eroga una potenza di 69 kW (94 CV) e una coppia di 148 Nm, il motore elettrico principale ha invece una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm. Il propulsore è completato da uno starter/generatore (motore elettrico secondario) ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode. La seconda soluzione prevede un tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque). Sono due le opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport. Per quanto riguarda la tecnologia al servizio della sicurezza, nuova Juke dispone ora di serie del Lane Departure Warning, dell'Emergency Lane Keep e di telecamera posteriore con risoluzione a 1,3 megapixel. A partire dalla versione N-Connecta c'è l'Around-View Monitor, che combina le immagini di quattro telecamere perimetrali e fornisce una vista dall’alto della vettura.