Nissan IMk, viaggia da sola e in sicurezza

La sigla sta per Intelligent Mobility e dà lʼidea di come le tecnologie cambieranno il nostro stile di guida. Nissan IMk è unʼauto connessa e con lʼabitacolo wi-fi che permette di fare tante cose in tutta sicurezza. Lʼevoluzione del sistema di aiuto alla guida ProPilot, ad esempio, accoglie funzioni come il Valet Parking gestibile da smartphone. Si tratta di un sistema di parcheggio automatizzato, in cui i passeggeri escono dal veicolo e questi si mette a cercare un posto per parcheggiare in autonomia. Quando si è pronti per rimettersi in viaggio, basta premere un pulsante sullo smartphone e la nostra IMk tornerà da noi.

Quanto al look, la concept Nissan riprende gli stilemi essenziali del design giapponese. I paraurti, i cerchi, gli pneumatici, i finestrini, il tettuccio e la verniciatura dello spoiler superiore attingono dai morbidi disegni in “mizuhiki”, la sottile corda fatta di carta di riso giapponese. Il tutto in misure contenute al minimo ingombro: 3.434 millimetri in lunghezza e 1.512 di larghezza, ma lʼaltezza di 1.644 mm è quella di un Suv come Juke e ciò la dice lunga sulla funzionalità e lʼabitabilità della IMk.

Gli interni appunto, accoglienti e rilassanti, al punto che i passeggeri avranno l’impressione di sedersi su una nuvola. Il cruscotto e le sezioni di porta sono ricoperti con materiali dai toni chiari, in stile Akagane e cioè molto luminosi. Inducono alla calma interiore anche gli inserti in legno delle portiere, che rimandano alla tecnica di falegnameria giapponese detta “kigumi”.

La cosa bella è che ci sono sul cruscotto il pulsante Start e il cambio, poi più niente! Tutti i comandi sono digitalizzati e visualizzati con icone soft illuminate. Le informazioni ‒ tipo velocità e navigatore ‒ compaiono a “mezz’aria” tramite un display prism senza cornice, mentre le informazioni personalizzate sono visualizzate tramite schermate olografiche.