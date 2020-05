Nissan GT-R50 by Italdesign, arriva la luce verde

I veli erano già stati tolti da un pezzo, perché lʼauto è stata concepita per essere vista, mostrata, ammirata. Lʼaltro giorno però la Nissan GT-R50 by Italdesign ha avuto una succosa presentazione mondiale sul circuito pavese “Tazio Nuvolari” di Cervesina . In streaming, comʼè dʼobbligo di questi tempi, ma fisicamente presente sulla pista in tutta la sua esuberanza.

La favolosa supercar italo-giapponese ha avuto una lunga gestazione ed è stata realizzata per celebrare i 50 anni sia di Nissan (caduti nel 2019) che della Italdesign fondata da Giorgetto Giugiaro nel 1968. Da qui lʼidea di realizzare una serie limitata di 50 esemplari soltanto, uno per ogni anno da celebrare. Una collaborazione proficua, che è stata presentata al Festival della Velocità di Goodwood, ai vari Saloni internazionali e anche per le vie di Tokyo, come vediamo in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=mgqkP-DhkNI. A Cervesina invece cʼè stato il test drive della supercar sviluppata sulla base della GT-R Nismo.

Il motore della versione GT-R50 by Italdesign è il V6 biturbo da 3,8 litri, potenziato fino a 720 CV e assemblato a mano dagli artigiani-meccanici della divisione Nismo (Nissan Motorsport). Il cambio è a doppia frizione e 6 marce con schema transaxle posteriore e differenziale. I pochi ed esclusivi clienti potranno personalizzare la propria vettura con una delle livree che hanno fatto la storia della GT-R. Le prime consegne sono previste entro fine anno, le manifestazioni dʼinteresse in Italia sono raccolte sul sito www.GT-R50.nissan o tramite Italdesign allʼindirizzo aporta.gtr50@italdesign.com. Prezzi da definire, ma rumors ben informati parlano di un milione di euro, tasse escluse.