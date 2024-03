Nissan e il Monitoraggio Veicoli Rubati

Furti d'auto in Italia e in Europa

Il fenomeno dei furti d'auto nel nostro Paese assume di anno in anno le sembianze di un problema sempre più grande, che neppure le difese tecnologiche e l’impegno delle Forze dell’Ordine riescono a placare. In Italia lo scorso anno i furti sono stati il 5% in più rispetto al 2022, colpendo maggiormente le aree del Centro-Sud, con i Suv che hanno superato il 50% del totale. Il riferimento arriva dai dati elaborati da LoJack, che ha pubblicato il report "Stolen Vehicle Recovery 2024", realizzato prendendo in considerazione gli oltre 550.000 dispositivi installati a bordo delle vetture in circolazione sulle strade italiane. Se guardiamo oltre i confini nazionali la situazione non è affatto diversa: anche nel resto d'Europa i furti d'auto fanno segnare numeri impressionanti e (pensate un po'!?!) tra le maggiori cause che favoriscono l'operato dei ladri sull'oggetto automobile è proprio la ricca presenza di tecnologia.