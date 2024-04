Nissan e i servizi NissanConnect

Un solo mondo digitale

Il sistema di nuova generazione è dotato di Google built-in, che consente di utilizzare Google Maps e, se si effettua l'accesso con un account Google personale, di accedere ai luoghi e ai punti di interesse preferiti, mentre gli aggiornamenti online assicurano che le informazioni sulle mappe siano sempre "sul pezzo". L'Assistente Google consente a chi guida di utilizzare la propria voce per ottenere informazioni senza digitare nulla, inoltre consente di regolare funzioni come il climatizzatore e impostare la navigazione in maniera più naturale, con il controllo vocale. La nuova generazione di NissanConnect Services offre l'accesso a diverse app disponibili per il download su Google Play, consentendo, ad esempio, di ascoltare comodamente la musica preferita, i podcast, gli audiolibri e altro ancora direttamente dal veicolo.