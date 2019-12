New look e tanti contenuti, lʼambizione di Hyundai i10

Totalmente rinnovata, a soli 7 anni dal lancio dellʼattuale modello in commercio, la terza generazione di Hyundai i10 affronta la difficile sfida del segmento A europeo con misure ed equipaggiamenti di categoria superiore. Prima di tutto, è ora più larga e spaziosa allʼinterno e ha un bagagliaio da record per il segmento A: 252 litri. Nonostante le misure compatte racchiuse in 3,67 metri di lunghezza. Il design ‒ che ha matrice italiana ‒ mette in mostra un carattere più deciso, con un frontale più curato e di lato persino i cerchi in lega da 16 pollici.

Pratica, versatile, facile da guidare e da parcheggiare, la i10 è unʼauto ben equipaggiata. Basti pensare allʼabitacolo connesso al web, che strizza lʼocchio al target giovanile, e a sistemi di sicurezza quali la frenata automatica dʼemergenza, che riconosce anche i pedoni. Gli interni hanno subito un profondo lifting, con la plancia che sembra ora estendersi fin verso le portiere e il pannello decorativo al centro della plancia caratterizzato da una grafica 3D a nido d’ape, che si ripresenta nei pannelli delle portiere.

Tra gli altri equipaggiamenti di sicurezza, da citare sono i fari abbaglianti che si accendono e spengono in automatico, il mantenimento attivo della corsia di marcia, il rilevamento della stanchezza del guidatore e il rilevatore dei limiti di velocità. Dotazioni difficili da trovare tutte insieme in una utilitaria. Hyundai ha previsto tre motorizzazioni per la nuova i10, due benzina da 67 CV a 3 cilindri e da 84 CV a 4 cilindri, più la variante bifuel benzina/gpl. Arrivo previsto a inizio 2020.