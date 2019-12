Nasce Togg, il brand di auto elettriche made in Turchia

Le ambizioni di Erdogan non hanno limiti: il ruolo da protagonista in Siria, in Libia, nel Medio Oriente e… le auto elettriche. Sì proprio le automobili a emissioni zero, “un sogno vecchio di 60 anni” ha detto il presidente turco, e che ora si realizza con una società e un brand ‒ Togg ‒ frutto di un consorzio tutto turco .

Diciamo prima di tutto una cosa: lʼindustria automotive della Turchia non è agli esordi, ma è oggi una delle più sviluppate al mondo. Nel grande Paese tra Europa e Asia, ma soprattutto nellʼarea che gravita attorno a Istanbul, sono entrati i maggiori produttori del mondo: Daimler, Renault, Ford, FCA (presente a Bursa da decenni e dove produce il Fiat Doblò). Esiste un know-how diffuso e competenze importanti, che hanno portato ‒ per volontà del Presidente ‒ a costituire il consorzio Togg grazie allʼimpegno di 5 grandi aziende del Paese: Anadolu Group, BMC, Kok Group, l’operatore telefonico Turkcell e Zorlu Holding.

Il Governo di Ankara sostiene finanziariamente il progetto, si parla di 3,3 miliardi di euro di risorse pubbliche investite e oltre 4.300 operai impiegati. Può farlo, la Turchia non fa parte dellʼUE e non è vincolata alle restrizioni sugli aiuti di Stato alle imprese come invece debbono sottostare le aziende comunitarie per non alterare la concorrenza. E così nasce Togg, o meglio una gamma di 5 modelli che partirà con una berlina e un Suv di segmento C. Davvero intrigante il design, cui partecipa lʼitaliana Pininfarina. Dal 2022 Togg sfornerà 175 mila veicoli lʼanno.

Le prime indiscrezioni sulle auto elettriche turche parlano di un’autonomia di marcia fra i 300 e 500 chilometri e due opzioni di trasmissione: una a trazione posteriore con un solo motore elettrico da 200 CV e la seconda a trazione integrale con due propulsori elettrici montati su ciascun assale, per una potenza complessiva di 400 CV. Le Togg promettono innovazione e quindi sistemi di ausilio alla guida evoluti di livello 2.