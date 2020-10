Nasce il Bosco Mazda nel Parco dellʼAppia Antica

Per dare il giusto significato a questi due eventi, Mazda fa un regalo alla città di Roma, dando vita al Bosco Mazda. Sarà piantumato allʼinterno del Parco Regionale dellʼAppia Antica, un vero bosco composto da 78 querce, numero non casuale perché corrispondente alle concessionarie italiane della Casa di Hiroshima (77 più uno della filiale Mazda Italia) e agli altrettanti riparatori autorizzati presenti lungo la penisola. “Radici nel futuro per non cambiare il volto del pianeta”, il tema di fondo di questa edificante, bellissima iniziativa.

Il Parco sullʼAppia Antica è il più grande parco urbano dʼEuropa. Istituito nel 1988 dalla Regione Lazio, si estende su 4.580 ettari (più di 45 kmq) ed è un compendio meraviglioso dellʼambiente capitolino, per il paesaggio ma anche per lʼarte, lʼarchitettura, la storia che racchiude. Con le querce del Bosco Mazda saranno installati anche pannelli fotovoltaici, allʼinterno della ex Cartiera Latina, grazie alla collaborazione con Sunerg Solar Energy, società italiana che da più di 40 anni opera nel settore del fotovoltaico e solare termico.

Il sughero, dicevamo, origine e presente di Mazda. Quando ebbe inizio la sua avventura industriale, i veicoli a motore erano lontani, mentre il legno rappresentava il core business dellʼazienda. Per rinfocolare quel legame, ecco che la modernissima, elettrica MX-30 si presenta con interni in sughero. Un legno dalle tante qualità ed ecosostenibile: si raccoglie dalla corteccia della quercia senza abbatterne il fusto, che poi lo rigenera nuovamente. Si calcola che le querce da sughero immagazzinino da tre a cinque volte più anidride carbonica della media e che la quantità di questa assorbita dal sughero utilizzato per ogni MX-30 sia pari a 1,2 chilogrammi.