Motor Valley Fest Digital, al via lʼedizione 2020

Si può sospendere lʼincontro dal vivo ma non si può smettere una passione. E quella che anima la “ Terra dei Motori ” in Emilia-Romagna è una passione fortissima: qui sono concentrate le automobili più belle e sportive del mondo (e anche alcune di moto). Da qualche anno avevano il loro evento esclusivo ‒ il Motor Valley Fest ‒ e ce lʼhanno anche questʼanno, anche se nel nuovo format imposto dallʼ emergenza covid .

Prende così via oggi il Motor Valley Fest Digital, la prima edizione digitale di questʼevento nato per esaltare lʼimpegno e gli investimenti del settore motoristico nella Motor Valley italiana. Totalmente ripensato e re-inventato rispetto a come si immaginava fino a pochi mesi fa, ma col messaggio “Ripartiamo” a esprimere la voglia di riprendersi in mano il proprio destino di costruttori super esclusivi. Fino a domenica 17 maggio il sito www.motorvalleyfest.it diventa allora il contenitore ufficiale del palinsesto digitale dellʼevento: convegni, tavole rotonde, approfondimenti tematici per gli appassionati e viaggi virtuali.

Il convegno inaugurale si è svolto stamattina, in diretta streaming, dal Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena, con lʼapertura affidata al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Tanti i partecipanti e tanti gli ospiti, come il Presidente della FIA Jean Todt che ha dato il suo video-saluto, o lo chef stellato Massimo Bottura, che della Motor Valley è ambasciatore nel mondo. E immancabili ovviamente i rappresentanti delle aziende del territorio, da Ferrari e Maserati a Lamborghini e Pagani, fino a Ducati e ci scusiamo per chi non menzioniamo.

La ripartenza nellʼera post-Covid è lʼinevitabile tema centrale dellʼedizione 2020, con lʼanalisi di Gianluca Camplone, senior partner McKinsey & Company. Lo scenario per il settore auto parla di 20-25% di minori vendite nel 2020, ma stiamo parlando di un segmento ‒ quello delle auto di lusso e sportive ‒ dove i clienti hanno una maggior resilienza in termini dʼintenzione dʼacquisto di nuove vetture. Che saranno sempre più evolute, sempre più tecnologiche, e lʼhanno spiegato bene Bosch e Google nelle loro conferenze dalla Germania.

Nulla sarà più come prima, insomma, le auto che vedremo uscire dalle linee di assemblaggio nei prossimi anni saranno molto diverse da quelle che abbiamo guidato nei primi due decenni degli anni 20 di questo secolo. Guida autonoma, connessione diffusa, ambienti smart interni (anche dal punto di vista igienico/sanitario) e trazione elettrica saranno i pilastri del nuovo modo di guidare. Tutti gli interventi, in diretta e registrati, sono disponibili sul sito www.motorvalleyfest.it.