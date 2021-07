Motor Valley Fest, chiude la terza edizione

Ecco le immagini più suggestive del Motor Valley Fest , lʼevento che lʼEmilia Romagna ‒ Terra dei Motori per eccellenza ‒ dedica alla filiera automotive del suo territorio. Si è trattato, dopo lʼedizione digital del 2021, di un ritorno in presenza a Modena e nel comprensorio, anche drammatico, visto il grave incidente che ha coinvolto un meccanico Ferrari (e costatogli lʼamputazione del piede).

La terza edizione del Motor Valley Fest ha riunito dal primo al 4 luglio tutte le grandi realtà della filiera motoristica della regione. Qui sono presenti ben 4 circuiti: Imola, Misano, Modena e Varano deʼ Melegari, e aziende del calibro di Ferrari e Maserati, Lamborghini e Pagani (che ha annunciato una prossima supercar elettrica!), passando per Dallara e Ducati. I brand ambassador della terza edizione di Motor Valley Fest sono stati Massimo Bottura e Tomaso Trussardi, mentre partner sono stati ICE Agenzia, il Ministero degli Affari Esteri e la Regione Emilia-Romagna.

Claudio Domenicali, numero uno di Ducati e Presidente dellʼAssociazione Motor Valley Development, ha spiegato che “Motor Valley rappresenta la capacità del nostro territorio di fare rete e valorizzare a livello turistico e industriale gli asset disponibili in questa Valley unica al mondo. Esprime anche la capacità di esaltare le innovazioni tecnologiche, il design unico, le performance e le professionalità che questi marchi incarnano. In questo senso Motor Valley Fest è un’importante occasione di confronto tra i maggiori protagonisti internazionali del settore oltre che un’opportunità di rilancio e di condivisione della passione per le due e quattro ruote, altro valore caratterizzante della nostra Regione”.