MINI Cooper S Classic: i particolari del nuovo allestimento

Non cambia nulla lato motorizzazione, in realtà le novità di questa nuova versione si racchiudono in una serie di inserti dedicati per la carrozzeria e per gli interni.

Al cuor non si comanda Motivo per cui sotto al cofano motore tutto resta invariato. Come già sapete, la quinta generazione della MINI Cooper è dotata di un'ampia gamma di motorizzazioni puramente elettriche e di efficienti motori a benzina. In questo specifico caso ci interessa prendere in esame la Cooper S, che è equipaggiata con un quattro cilindri a benzina da 150 kW/204 CV e un sistema di sospensioni e smorzamenti che trasmette ancor di più al guidatore una migliore maneggevolezza e agilità della vettura. Il motore TwinPower turbo da 2,0 litri con 300 Nm di coppia massima consente alla Cooper S di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi.

La Classic fuori e dentro Con l'allestimento Classic sono disponibili ulteriori colori della carrozzeria e finiture del tetto a contrasto. L'elegante colore Ocean Wave Green accentua il design minimalista dell'iconico modello MINI a tre porte, così come il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori in bianco ne accentuano la personalità. Gli sbalzi stretti e il cofano corto contrastano con il passo e conferiscono al veicolo le tipiche proporzioni MINI, che di profilo vengono impreziosite dai cerchi in lega dedicati che vanno dai 16" ai 18". In questo allestimento, l'abitacolo è caratterizzato da superfici nero-blu in materiale a maglia bicolore, mentre i sedili Vescin in grigio o nero creano un contrasto che risalta facilmente all'occhio. Il motivo traforato a pied-de-poule sullo schienale e sul sedile, le cuciture blu e gli inserti in tessuto fantasia sulle fiancate accentuano il design elegante degli interni.