MINI Aceman: sarà solo elettrica

Le misure della MINI Aceman fanno segnare una lunghezza di 407 cm , una larghezza di 175 cm e un'altezza di 149 cm, dimensioni che la pongono nello stesso "mondo" della Clubman, che ha finito la sua avventura sui mercati. Il design è riconoscibile con quello delle altre sorelle, ma la Aceman mette insieme qualcosa della MINI 3 porte e qualcosa della Countryman, distinguendosi anche per le rifiniture in plastica nera opaca applicata su diversi elementi esterni.

Internamente l'elemento che la rende riconoscibile al mondo MINI è lo schermo OLED circolare presente anche su Cooper e Countryman. Ha un ruolo fondamentale, perchè ha la funzione di quadro strumenti e display del sistema infotainment. Da un punto di vista tecnologico, la Aceman può essere dotata anche dell'head-up e dell'assistente vocale, attivabile con il comando "Hey MINI", attraverso il quale è possibile gestire numerose funzioni. Ci sono poi dei pulsanti fisici, o meglio delle levette e si trovano proprio sotto lo schermo OLED e servono ad attivare le diverse modalità di guida ("Experience Modes") . In generale in abitacolo ci sono materiali di buona qualità, alcuni di tessuto ricercato, mentre il bagagliaio ha una capacità estendibile da 300 litri a 1.005 litri.

Il powertrain della MINI Aceman

La Mini Aceman la troverete in listino nella variante E e SE: la prima ha una potenza di 184 CV e una coppia di 290 Nm (batteria da 42,5 kWh), accelerando da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiungendo i 160 km/h di velocità massima. La sua autonomia (dichiarata nel ciclo Wltp) è di circa 310 chilometri. La Aceman SE ha invece 218 CV e una potenza di 330 Nm (batteria da 54,2 kWh): accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e tocca i 170 km/h, con un'autonomia massima di 406 km. Le due Aceman si ricaricano in corrente alternata fino a 11 kW, mentre è differenziata la potenza massima da colonnine rapide: 75 kW per la E contro i 95 kW della SE. Passando a discorsi più pratici, la Aceman può essere ricaricata da uno stato del 10% all'80% in circa 30 minuti.