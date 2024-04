Millennium Expo: il 13 e 14 aprile la mostra dei veicoli d'epoca a Roma

Immaginate uno spazio molto esteso, abbastanza grande, proprio come quello offerto dall' ippodromo delle Capannelle di Roma e immaginatelo pieno di auto storiche, dal forte valore collezionistico. L'idea portata avanti e offerta agli appassionati di motori dall'evento Millennium Expo è proprio questa: mettere in mostra, grazie alla partecipazione di associazioni importanti e collezionisti privati provenienti da tutta Italia, un buon numero di veicoli d'epoca distribuiti su una vasta area espositiva, in cui i visitatori non si potranno limitare a osservare compiaciuti tanta bellezza a due e a quattro ruote, ma potranno anche trovare accessori e ricambi per i propri veicoli d’epoca. In più, oltre alla Mostra Mercato, è previsto anche uno spazio riservato ai club federati ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Cosa avviene al Millennium Expo

La passeggiata che i visitatori potranno fare si estende lungo uno spazio espositivo con aree in cui tutti gli appassionati, a partire dai ricambisti e dai restauratori, passando per gli esponenti dei club che hanno organizzato i raduni, per i modellisti, e per i collezionisti che mettono in bella mostra i loro veicoli storici, potranno vivere da protagonisti la due giorni dell'evento. Entrando un po' più nello specifico, va ricordato che anche per questa 38° edizione è stato rinnovato il Patrocinio con la Federazione Motociclistica Italiana, che oltre a realizzare un Moto Incontro per gli iscritti dei sodalizi previo sconto in biglietteria per i tesserati FMI, collaborerà a un evento collaterale: una sfilata in programma sabato 13 aprile nel tondino di Capannelle, riservato a moto anni 50-60 e sidecar, con la partecipazione delle ragazze di Miss Pin Up WW2.