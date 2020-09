Milano riaccende i motori con AutoClassica 2020

In assenza dei saloni tradizionali, AutoClassica si è ritagliata un ruolo importante in questo scorcio di 2020 e così, fra modelli dʼepoca e serie speciali, ci saranno anche tanti debutti importanti. Su tutti spicca Bentley, che farà conoscere in anteprima a Milano la Continental GTC V8 e la Nuova Bentayga V8 First Edition. Entrambe montano il nuovo motore V8 biturbo da 4 litri e 550 CV. Al loro fianco ci sarà anche la nuova, terza generazione della Flying Spur W12 First Edition, per un tris dʼassi che riporta in auge il blasone del marchio inglese (di proprietà Volkswagen). Restando oltre Manica, ecco McLaren esporre modelli di grande verve dinamica, come la 720S Coupé Super Series e la 600LT.

Esordi significativi anche per la francese Alpine, che svela per la prima volta in Italia la A110S e la serie speciale Alpine A110S Color Edition, una bella versione Giallo girasole che sarà prodotta in 400 esemplari. Con loro la Alpine A110 Legende GT, altra limited di 400 pezzi color Mercury Silver. Lamborghini Milano ritorna alla kermesse con unʼesplosione di colori, identitari della marca bolognese. Si va dal Suv Urus color Giallo Auge alla Huracán Evo Rwd Spyder color Blu Le Mans, passando per la iconica 400 GT del 1966, la prima 2+2 posti Lamborghini. Ad AutoClassica presente anche Pagani Automobili con Zonda Roadster S e Huayra Roadster.

Porsche gioca sul classico con la 356 SC Coupé del 1964, prodotta in soli 857 esemplari, e la Porsche 930 Turbo Cabrio del 1988. Premiere assoluta per Mazda, che ha scelto la rassegna milanese per festeggiare il suo centenario e organizzare il raduno “100 Mazda x 100 Anni”, in collaborazione con Ruoteclassiche. Splendida la Mazda Cosmo del 1964, che si fece notare per il suo innovativo motore rotativo Wankel.

Lʼedizione 2020 di Milano AutoClassica si svolge da venerdì 25 a domenica 27 settembre, con orari di apertura dalle 9,30 alle 19. Con la prevendita sul sito www.Milanoautoclassica.com il prezzo dʼingresso scende da 25 a 20 euro. Inoltre, nella tre giorni del salone, il Museo Fratelli Cozzi resterà aperto e riserva lo sconto del 50% sul prezzo d’ingresso a chi esibirà il biglietto di AutoClassica.