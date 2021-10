MG5 Electric, dopo tre Suv ecco la prima SW del brand inglese

MG lancia MG5 Electric e Marvel R Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼinedita MG5 Electric andrà a scontrarsi nel segmento C, da sempre il più competitivo in Europa e con rivali già tutti pronti a rinnovarsi. Lo farà forte della sua trazione al 100% elettrica, con unʼautonomia dichiarata di 400 chilometri con una singola ricarica. Due le versioni della SW, la più potente da 115 kW (156 CV), con 260 Nm di coppia e batteria da 61,1 kWh, mentre in una fase successiva arriverà la versione con batteria meno potente da 50,3 kWh e autonomia di 320 km. Entrambe le versioni ammettono la ricarica rapida grazie al caricatore di bordo trifase da 11 kW, ed entrambe vantano il sistema di connettività MG iSMART che include di serie lʼapp per smartphone.

Lʼalimentazione elettrica non inficia di un centilitro la funzionalità della wagon sino-britannica, che vanta un super bagagliaio: 480 litri in condizioni normali, che diventano quasi 1.400 litri abbattendo la seconda fila di sedili. La nuova MG5 Electric arriverà nel primo trimestre 2022, i prezzi partiranno da poco meno di 30.000 euro.

MG Marvel R

Ad affiancare la MG5 Electric nellʼesordio su strada a inizio 2022 ci sarà anche la Marvel R Electric, Suv che è anche lʼammiraglia del brand. Spaziosa e attenta alla qualità, si propone con un pacchetto hi-tech allʼavanguardia, col vistoso e funzionale touchscreen centrale da 19,4 pollici per gestire il sistema di connettività MG iSMART. Il Suv sarà disponibile nelle due varianti di potenza di 132 kW (180 CV) e 212 kW (288 CV), questʼultima in allestimento Performance con un motore elettrico su ciascun assale e quindi a trazione integrale. I due livelli Comfort e Luxury e la versione da 180 CV sono invece a trazione posteriore. Tutte le versioni della Marvel R Electric sono dotate di una batteria da 70 kWh e di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per rapida ricarica. Prezzi compresi nella forbice da 39.990 a 47.990 euro.

