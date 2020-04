Mercedes GLE 350 de 4Matic, ibrido ricaricabile

Mercedes prosegue la sua offensiva ibrida plug-in con GLE 350 de 4Matic . Si tratta di un grande Suv di alta gamma, perfetto per esigenze executive ma anche per lʼuso sportivo e il tempo libero. Ha la doppia alimentazione diesel/elettrica ed è capace, in modalità solo elettrica, di percorrere fino a 100 km (e a 160 km/h di velocità) con le batterie cariche.

Insomma, proprio bel “bestione” super funzionale e con una notevole fruibilità dʼutilizzo a costi contenutissimi. Il merito è di una nuova, potente batteria agli ioni di litio da 31,2 kWh, ricaricabile sia a corrente continua che alternata. Alle apposite colonnine bastano tra i 20 e i 30 minuti per ottenere tra lʼ80 e il 100% di ricarica completa. Quanto allʼelevata percorrenza in modalità full electric, significa che con un litro di gasolio si fanno allʼincirca 100 chilometri, con emissioni di CO2 inferiori a 30 g/km. Una vera eccellenza per lʼambiente.

Vanto della gamma EQ Power, Mercedes GLE 350 de 4Matic monta un motore termico a 4 cilindri 2.0 turbodiesel da 194 CV, affiancato da un propulsore elettrico da 100 kW. Ad andature elevate i due motori lavorano in sinergia e sviluppano insieme 320 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima. Ne conseguono prestazioni spettacolari per la mole del Suv: da 0 a 100 in 6,8 secondi e 210 orari di velocità massima. Senza dimenticare il valore aggiunto della trazione integrale 4Matic.

La grande batteria trova spazio nella zona posteriore e ha costretto a una modifica dellʼassale posteriore, ma il vano bagagli non ne ha affatto risentito e offre fino a 1.915 litri di capacità (con i sedili posteriori abbassati). Mercedes GLE 350 de 4Matic è un Suv che può trainare rimorchi fino a 3.500 kg. In Italia il listino prezzi è fissato a 90.530 euro.

