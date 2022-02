Mercedes EQB, la trazione elettrica in formato Super Space

Il segmento dei monovolume non se la passa benissimo, staccatissimo nelle scelte dʼacquisto degli automobilisti da Suv e crossover sempre più spaziosi e funzionali. La trazione elettrica, però, può dar loro una seconda chance, perché così gli MPV diventano efficienti e sostenibili, e la cosa piace molto alle famiglie. Ecco allora che Mercedes lancia EQB, in pratica la versione totalmente elettrica di GLB.

Arriva in Italia il nuovo Mercedes EQB Ufficio stampa 1 di 33 Ufficio stampa 2 di 33 Ufficio stampa 3 di 33 Ufficio stampa 4 di 33 Ufficio stampa 5 di 33 Ufficio stampa 6 di 33 Ufficio stampa 7 di 33 Ufficio stampa 8 di 33 Ufficio stampa 9 di 33 Ufficio stampa 10 di 33 Ufficio stampa 11 di 33 Ufficio stampa 12 di 33 Ufficio stampa 13 di 33 Ufficio stampa 14 di 33 Ufficio stampa 15 di 33 Ufficio stampa 16 di 33 Ufficio stampa 17 di 33 Ufficio stampa 18 di 33 Ufficio stampa 19 di 33 Ufficio stampa 20 di 33 Ufficio stampa 21 di 33 Ufficio stampa 22 di 33 Ufficio stampa 23 di 33 Ufficio stampa 24 di 33 Ufficio stampa 25 di 33 Ufficio stampa 26 di 33 Ufficio stampa 27 di 33 Ufficio stampa 28 di 33 Ufficio stampa 29 di 33 Ufficio stampa 30 di 33 Ufficio stampa 31 di 33 Ufficio stampa 32 di 33 Ufficio stampa 33 di 33 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lungo 4,7 metri e con un passo enorme di 2,829 metri, Mercedes EQB è ben piantato a terra con le sue carreggiate ampie e unʼaltezza importante (1,667 metri), proprio come un Suv. Però ha la spaziosità di un monovolume e persino lʼopzione per le tre file di sedili e 7 posti a sedere, con un limite però: sui due sedili di terza fila possono starci persone non più alte di 1,65 metri. Sono però dotati di attacchi Isofix per montare i seggiolini bimbi. E poi cʼè a disposizione un bel vano di carico, che va da 495 a 1.710 litri la versione a 5 posti e da 465 a 1.620 litri la 7 posti. La seconda fila di sedili scorre fino a 140 millimetri, per modulare così lo spazio per terza fila e bagagliaio.

Insomma, Mercedes EQB interpreta alla perfezione la mobilità elettrica in formato famiglia. Due le motorizzazioni: EQB 300 con powertrain da 168 kW (230 CV) e EQB 350 da 215 kW (295 CV), entrambe hanno il plus della trazione integrale 4Matic, ma in futuro Mercedes lancerà anche versioni a trazione anteriore. Tipiche dei modelli elettrici della gamma Mercedes-EQ sono le fasce luminose a LED anteriore e posteriore. Allʼinterno si fanno notare i due display da 10,25 pollici, che creano una lunga plancia widescreen.

Quattro gli allestimenti in Italia di Mercedes EQB: Sport e Sport Plus, Premium e Premium Plus, più due pacchetti aggiuntivi “Electric Art” e “Night” che personalizzano la vettura. Il guidatore apprezzerà poi il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita. Quanto alla ricarica, con colonnine veloci da 100 kW bastano 15 minuti per ottenere lʼenergia sufficiente a fare 150 chilometri. I prezzi in Italia partono dai 57.670 euro della EQB 300 Sport, per tutte le versioni è incluso per un anno è il servizio Mercedes me Charge per ricariche in 250 mila stazioni europee

Nello speciale motori anche il nuovo Mercedes EQB